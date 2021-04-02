4 апреля 1785 года английский изобретатель Эдмунд Картрайт получает патент на механический ткацкий станок с ножным приводом.

Первые проекты автоматизированных ткацких станков разработали в 1678 году, однако развития они не получили. В 1733 году английский изобретатель Джон Кей запатентовал летучий челнок, который облегчил процесс прокладки уточной нити. Однако операции по подъему и опусканию ремизок, пробивания утка крышкой и наматывания готовой ткани на передний навой оставались ручными.

Автор: wikipedia.org Запатентовали механический ткацкий станок

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В 1785 году Эдмунд Картрайт запатентовал станок с водяным приводом. Первый вариант станка имел вертикальное расположение основания. Несовершенство конструкции помешало практической реализации изобретения. В следующем году Картрайт запатентовал усовершенствованный станок с горизонтальным расположением основания.

Идеи Картрайта сначала использовали брать Гримшоу из Манчестера. В 1790 году они построили ткацкую фабрику в Манчестере с использованием паровой энергии, но ее уничтожил пожар.

Автор: wikipedia.org Запатентовали механический ткацкий станок

Своеобразным итогом 25-летнего периода нововведений и усовершенствований стал станок Робертса. Его создали в 1822 году и внедрили в широкое использование в 1830 году.

Платье развилось из древних плащей и накидок как результат эволюции кроя, усовершенствования материалов и увеличения разнообразия одежды. К середине XV в. женское платье нашло предельно высокую линию талии, остроугольный глубокий вырез, отделанный широким воротником, узкие длинные рукава и асимметричную юбку.