Запатентовали карандаш с резинкой фото: craftme.eu

30 марта 1858 года Гимен Липман из Филадельфии запатентовал карандаш, на кончике которого была резинка.

История карандаша началась еще в XIII в. Тогда художники использовали для рисования тонкий серебряный провод, который припаивали к ручке или хранили в футляре. Такой тип карандаша называли серебряным. Требовал высокого мастерства от владельца, поскольку серебряные штрихи не стирались.

Британский философ Джозеф Пристли в 1770 году сделал запись в своем дневнике о том, что для удаления из бумаги записей, сделанных карандашом, он нашел идеальный материал. Им стал каучук.

В этом году английский инженер Эдвард Наирн случайно открыл свойство резины, которая могла стирать сделанные записи. Позже Наирн начал продажу резинок под названием индийская резина.

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Существует большое количество видов резинок, каждый из которых имеет свое особое назначение. Резинки, которые разработали для удаления из бумаги чернила, содержат большее количество добавок и рассчитаны на механическое удаление окрашенных волокон бумаги.

Резинки также имеют различные формы, хотя обычно они продолговатые или квадратные. Есть резинки в виде карандаша или в бумажной обертке, так называемые резинки-карандаши, предназначенные для ретуши и точного истирания.

По своей структуре резинки могут быть пластичными, которые легко меняют свою форму, или твердыми. Также есть резинки с виниловыми краями, предназначенные для удаления туши.

В 1474 году в Венеции приняли закон об охране изобретений. Он стал первым в мире законом об охране авторских прав.