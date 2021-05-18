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вторник, 18 мая 2021 12:12

Xiaomi изобрела смартфон-слайдер с двумя экранами

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Китайская компания Xiaomi запатентовала новый футуристический смартфон. Он имеет вид слайдера с двумя экранами.

Механизм, который позволяет сдвигать часть корпуса, работает и влево, и вправо. Когда передняя панель сдвинута в одну сторону, становится видно модуль камеры, сообщает iTechua.

Автор: iTechua
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Когда панель сдвигают в другую сторону, то становится видно второй дисплей. Он узкий, но в высоту равен основному экрану. На патентных рисунках не видно никакой фронтальной камеры.

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На задней панели основной камеры тоже не видно в сложенном состоянии. Она появляется, когда слайдер раздвинут.

Смартфон Samsung Galaxy A22 5G появился в базе данных организации Bluetooth SIG. Он должен стать самым доступным телефоном южнокорейского производителя с поддержкой Bluetooth SIG. Samsung выпустит смартфон Galaxy A22 с поддержкой 5G.

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