Samsung готовит самый дешевый смартфон

Самый бюджетный смартфон Samsung получит поддержку 5G фото: iTechua

Смартфон Samsung Galaxy A22 5G появился в базе данных организации Bluetooth SIG. Он должен стать самым доступным телефоном южнокорейского производителя с поддержкой Bluetooth SIG.

Samsung выпустит смартфон Galaxy A22 с поддержкой 5G. Официальный запуск может состояться в июне 2021 года. Смартфон получит 6,4-дюймовый ЖК-дисплей, а также каплевидный вырез для фронтальной камеры с разрешением 13 Мп, информирует iTechua.

Основную камеру разместят в квадратном блоке. Она будет иметь основной датчик изображения разрешением 48 Мп и три дополнительных сенсора. Samsung Galaxy A22 5G создадут на базе однокристальной системы MediaTek Dimensity 700, а 4G-версию - на базе MediaTek Helio G80.

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Смартфон должен получить аккумуляторную батарею емкостью 5000 мА с поддержкой быстрой зарядки мощностью 15 Вт. Ожидается, что он будет иметь черный, белый, фиолетовый и зеленый цвета.

В ближайшее время ожидается появление первых тизеров, которые начнут рекламировать особенности смартфона и подтвердят дату выхода.

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