Windows 10 получит новый магазин программ фото: AKKet.com

Согласно инсайдерской информации, компания Microsoft работает над созданием магазина приложений Microsoft Store. Обновление сделает магазин удобным и открытым для разработчиков программного обеспечения.

В нем появятся любые Windows-приложения, а также будет возможность использования сторонних платформ коммерции в программах, информирует ITsider.

Компания планирует разрешить разработчикам публиковать программы в форматах EXE и MSI. Обновления теперь могут происходить не только через собственные механизмы обновления Microsoft, но и через собственный канал доставки контента (CDN) разработчиков программы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: iPhone 13 подорожает: назвали причину

Инсайдеры также сообщают, что Microsoft планирует добавить в обновленный магазин много собственных программ, в том числе Microsoft Teams, Office, Edge и IDE Visual Studio.

Ожидается, что обновление презентуют в конце 2021 года.

Разработчики Instagram работают над новыми функциями. Программист Алессандро Палуцци обнаружил, что соцсеть получит сквозное шифрование, специальные наклейки и обновленный статус сообщений для голосовых и видеозвонков.