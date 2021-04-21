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среда, 21 апреля 2021 10:41

Windows 10 получит новый магазин программ

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Windows 10 получит новый магазин программ
Windows 10 получит новый магазин программ фото: AKKet.com

Согласно инсайдерской информации, компания Microsoft работает над созданием магазина приложений Microsoft Store. Обновление сделает магазин удобным и открытым для разработчиков программного обеспечения.

В нем появятся любые Windows-приложения, а также будет возможность использования сторонних платформ коммерции в программах, информирует ITsider.

Компания планирует разрешить разработчикам публиковать программы в форматах EXE и MSI. Обновления теперь могут происходить не только через собственные механизмы обновления Microsoft, но и через собственный канал доставки контента (CDN) разработчиков программы.

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Инсайдеры также сообщают, что Microsoft планирует добавить в обновленный магазин много собственных программ, в том числе Microsoft Teams, Office, Edge и IDE Visual Studio.

Ожидается, что обновление презентуют в конце 2021 года.

Разработчики Instagram работают над новыми функциями. Программист Алессандро Палуцци обнаружил, что соцсеть получит сквозное шифрование, специальные наклейки и обновленный статус сообщений для голосовых и видеозвонков.

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