Windows 10 получит новые функции фото: teachgear.gr

Несколько лет назад Microsoft добавила API-интерфейсы для функции "Присутствие человека". Функция позволяет операционной системе и оборудованию обнаруживать присутствие пользователя и повышать безопасность при сохранении простоты использования.

В обновлении Windows 10 Sun Valley Microsoft представит собственные элементы управления для Human Presence. Сейчас управлять этой функцией можно только с помощью программы, которая поставляет OEM. Обновление Sun Valley будет содержать групповую политику и настройки для управления присутствием людей, сообщает Pingvin.Pro.

Microsoft работает над новыми настройками для Windows 10. Речь идет о мгновенном блокировки (force instant lock), мгновенное пробуждение (force instant wake) и lock timeout.

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Параметр "Мгновенное блокирование" предусматривает, что Windows автоматически блокирует компьютер, когда пользователь будет находиться далеко от экрана. Если действуют поддерживаемые датчики камеры, Windows 10 может определять, когда пользователь сидит или стоит перед ней.

Автоматическая блокировка срабатывает, когда в течение указанного времени ожидания никто не находится у компьютера. Он также может определять расстояние и автоматически блокировать устройство.

Функция "Мгновенное пробуждение" позволит входить в систему без касания.

Microsoft также тестирует улучшения для панели задач и Центра действий в предыдущих сборниках. Ожидается, что большие изменения пользовательского интерфейса появятся в июне или июле, когда завершится обновление Sun Valley.

Американская компания Apple обновит функции умного голосового помощника Siri. Компания хочет позволить пользователям выбирать голос по умолчанию.