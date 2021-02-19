WhatsApp готовит изменения для безопасности пользователей

Изменения коснутся покупок и общения пользователей с компаниями. Фото: pixabay

Мессенджер WhatsApp и в дальнейшем будет работать над тем, чтобы изменить правила конфиденциальности пользователей.

В то же время они вынуждены будут ознакомиться с нововведениями в обязательном порядке, сообщили в компании.

"В течение следующих недель в WhatsApp появится баннер с дополнительной информацией, ознакомиться с которой наши пользователи смогут в удобном для себя темпе. Позже мы начнем напоминать о необходимости ознакомиться с этими обновлениями и принять их, чтобы продолжать использовать WhatsApp", - написали в заявлении .

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Изменения коснутся покупок и общения пользователей с компаниями. Эти функции можно будет использовать только по желанию. В личных сообщениях останется сквозное шифрование. То есть WhatsApp никогда не сможет прочитать или прослушать их.

Такое решение WhatsApp связано с тем, что Facebook, подразделением которого является мессенджер, хочет заблокировать новостной контент в Австралии в ответ на изменения в законодательстве.

Чаты с WhatsApp теперь можно переносить в Telegram. Кроме WhatsApp, импортировать разговора можно с Line и KakaoTalk. При копировании сохраняются не только текстовые сообщения, но и документы с видео.