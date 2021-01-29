новые функции Telegram фото: tryshift.com

Чаты с WhatsApp теперь можно переносить в Telegram. Соответствующая функция появилась на этой неделе. Кроме WhatsApp импортировать разговора можно с Line и KakaoTalk, сообщают в блоге компании.

При копировании сохраняются не только текстовые сообщения, но и документы с видео. Напомним, в начале года WhatsApp заявил, что с 8 февраля начнет передавать персональные данные всех своих пользователей компании Facebook. Речь идет о регистрационных данные - номер телефона, данные о транзакциях и взаимодействие с другими пользователями, информацию об устройстве и IP-адрес. Кто не согласен, не сможет пользоваться приложением. После этого аудитория Telegram увеличилась на 100 000 000.

В компании обещают, что перенесено переписки почти на займет дополнительной памяти на смартфоне. Telegram позволяет не хранить сообщения и фотографии из переписки устройства. При этом вы в любой момент можете просмотреть все сообщения, фотографии, видеозаписи и документы.

Со вчерашнего дня в мессенджере появилась возможность удалять секретные чаты, созданы группы и очищать записи в истории вызовов с обеих сторон. Серверы Telegram не хранят информации об удаленных чаты и записи в журнале вызовов, поэтому эти данные исчезнут навсегда.

Основатель Telegram Павел Дуров посвятил пост новым правилам WhatsApp. Он отметил, что в его мессенджере уже полмиллиарда пользователей. Этому способствовала политика WhatsApp.