Взломать Facebook и купить подписчиков: сколько стоят услуги хакеров

Украсть данные кредитной карты, с балансом в $1000 стоит $12. Фото: pixabay.com

Исследователи кибербезопасности с Privacy Affairs обнародовали цены на услуги хакеров.

Авторы исследования выяснили стоимость клонирования карт, кражи PayPal-аккаунта, подделки документов в США, взлома аккаунта в социальных сетях, вирусов и DDoS-атак.

Как сообщает АIN.ua, в Privacy Affairs обнародовали такие расценки:

- клонировать карту Mastercard с PIN - $15;

- клонировать карту Visa с PIN - $25;

- украсть данные кредитной карты, с балансом в $1000 - $12;

- украсть данные кредитной карты, с балансом в $5000 - $20;

- украсть данные учетной записи PayPal, где есть минимум $100 - $198,56;

- перевести деньги с украденного аккаунта PayPal (сумма от $1000 до $3000- $320,39);

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Не заклеивайте веб-камеры на MacBook – Apple обратилась к пользователям

- сделать поддельное высококачественное водительское удостоверение, США - $550;

- взломать Facebook-аккаунт - $74,5;

- взломать Instagram-аккаунт - $55,45;

- взломать Twitter-аккаунт - $49;

- взломать Gmail-аккаунт - $155,73;

- купить 1000 подписчиков в TikTok - $15;

- купить 1000 подписчиков в Instagram - $7;

- купить 1000 подписчиков в Twitch - $6 и т.д.

Авторы исследования отмечают, что для обычного пользователя такая информация может быть бесполезной. Однако она дает возможность оценить свою безопасность с другой перспективы.

"Если кто-то найдет ваши финансовые данные или ваш аккаунт в социальных сетях, вот во сколько они их оценивают. Велик шанс, что вам эта информация гораздо дороже. С такими знаниями у вас не остается отговорок, чтобы не делать все, что в ваших силах, для защиты ваших данных", - отмечают в Privacy Affairs.

Недавно жертвами масштабной мошеннической кампании стали пользователи Microsoft. Злоумышленники совершили вредные рассылки в 62 странах.