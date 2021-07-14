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среда, 14 июля 2021 11:17

Выяснили причину роста уровня смертности в Украине

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Выяснили причину роста уровня смертности в Украине
В первой половине июня зафиксировали самый низкий уровень смертности за последние шесть лет. Фото: pixabay.com

В Украине в конце июня значительно возросла смертность населения.

Причиной стала жаркая погода, предполагают ученые из Национальной академии наук.

"Среди возможных объяснений - непосредственное влияние погодных условий. Чрезмерная жара в третьей декаде могла привести к существенной избыточной смертности", - говорится в сообщении.

В то же время в первой половине июня зафиксировали самый низкий уровень смертности за последние шесть лет, если не считать летальные исходы от Covid-19.

"В июне снижалась общая смертность вместе с уменьшением числа летальных исходов. Общая смертность оказалась ниже среднего уровня 2015-2019 годов, а также ниже уровня 2020-го. Ожидаемый уровень смертности по сценарию, при котором коронавирус можно остановить сейчас, вероятно, ниже, чем в тот же период любого из предыдущих годов, начиная с 2015-го", - свидетельствуют данные НАН.

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В Канаде с 25 июня от аномальной жары скоропостижно скончались по меньшей мере 486 человек. Обычно в этот период в провинции регистрировали примерно 165 случаев внезапной смерти. Регистрация летальных исходов задерживается из-за резкого увеличения смертности в некоторых районах. За последние три-пять лет в провинции подтвердили всего три смерти, связанные с жарой. Эксперты будут изучать закономерности смертей, в частности регионы, в которых они произошли, а также возраст, пол, заболевания и тип жилья умерших.

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