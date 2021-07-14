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среда, 14 июля 2021 08:17

Ученые дали прогноз относительно коронавируса в Украине

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Ученые дали прогноз относительно коронавируса в Украине
12 июля в Украине обнаружили 481 новый случай коронавирусной инфекции. Фото: pixabay.com

В ближайшие две недели в Украине снизится заболеваемость коронавирусом.

Количество новых случаев Covid-инфицирования с 14 по 20 июля в среднем за сутки составит 468. Такой прогноз дали ученые из Национальной академии наук. В конце же месяца заболеваемость станет еще ниже.

"Согласно прогнозным вычислениями, в которые заложили тенденцию увеличения репродуктивного числа, среднее количество новых случаев в течение недели 21-27 июля 2021 года равняется 442", - говорится в обзоре эпидемиологической ситуации, опубликованном на сайте НАН.

12 июля в Украине обнаружили 481 новый случай коронавирусной инфекции.

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Новая волна коронавируса может начаться в Украине в середине или в конце июля. Это может произойти, потому что украинцы стали гораздо реже придерживаться карантинных норм. В транспорте и магазинах многие находятся без масок. Ранее медицинские эксперты прогнозировали, что вспышка вируса случится осенью, потому что Covid-19 становится сезонной болезнью.

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Дата
14
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