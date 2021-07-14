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среда, 14 июля 2021 10:42

ВУЗы начали принимать заявления на поступление

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ВУЗы начали принимать заявления на поступление
Электронные заявления на поступление в ВУЗ можно подавать с 14 июля. Фото: univ.kiev.ua

С сегодняшнего дня, 14 июля, украинские высшие учебные заведения начали принимать электронные заявления на поступление.

Первые дни подачи заявлений обычно являются наиболее проблемными - система перегружается через большое количество одновременных обращений, сообщили в ДП "Инфоресурс".

Лучше не спешить все сделать сразу, времени хватит для всех. Но и откладывать на последние часы не стоит.

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Прием заявлений продлится до 23 июля. Абитуриенты могут подать до пяти заявок на бюджет и до 30 на контракт.

С 1 июля в Украине началась регистрация электронных кабинетов абитуриентов для поступления в вузы. Э-кабинеты можно зарегистрировать по сертификатам ВНО или согласно дипломам младшего специалиста, младшего бакалавра, профессионального младшего бакалавра и магистра.

В этом году действительными для поступления являются сертификаты 2018, 2019, 2020, 2021 годов. Абитуриенты могут подавать сертификаты ВНО, комбинируя их по собственному выбору. От поступающих в магистратуру будут приниматься результаты единого вступительного экзамена 2020 и 2021 годов, а результаты единого профессионального вступительного испытания – только 2021 года.

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Дата
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