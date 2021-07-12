Выпускник, который сдал три теста ВНО на 200 баллов, рассказал о счастливом случае накануне

Результатом по украинскому языку выпускник удивлен, говорит, что благодаря случаю. Фото предоставил Денис Кинзерский

Выпускник физмат лицея КНУ им. Тараса Шевченко Денис Кинзерский - единственный на всю Украину сдал три теста внешнего независимого оценивания на 200 баллов.

Максимум получил по математике, биологии и химии. Украинский язык - 196, английский - 188.

Gazeta.ua он рассказал, что в среднем на подготовку к ВНО выделял 1 ч. или 30 мин. в день.

"После уроков отдыхал: смотрел сериалы, гулял, играл в игры. Затем готовился к тестам. Были дни, когда ничего не делал. Ради подготовки никогда ничем не жертвовал, скорее наоборот - жертвовал подготовкой".

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Результатом по украинскому языку выпускник удивлен, говорит, что благодаря случаю.

"Мне не хватало времени на собственное выражение. А его каждый экзаменатор оценивает по-своему. Часто слышал, как учитель говорит одно, репетитор другое об условиях. К счастью, мне удалось найти подход именно к тому экзаменатору, который проверял мою работу. Думаю, это потому, что у меня был оберег. Ехал на тест в метро утром и мне повязали сине-желтую ленту на удачу, которую там иногда раздают", - рассказал Денис.

С 1 июля в Украине началась регистрация электронных кабинетов абитуриентов для поступления в вузы. Электронные кабинеты можно зарегистрировать по сертификатам ВНО или согласно дипломам младшего специалиста, младшего бакалавра, профессионального младшего бакалавра и магистра.Прием заявлений будет осуществляться в течение 14-23 июля. В этом году можно подать до пяти заявлений на бюджет в любой вуз без ограничения количества специальностей и до 30 заявлений на контракт. Вступительные экзамены будут проходить с 24 по 30 июля.