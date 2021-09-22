Впервые за математическими расчетами открыли планету

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24 сентября 1846 года немецкий астроном Иоганн Готфрид Галле открыл восьмую планету Солнечной системы - Нептун.

Это произошло после открытия планеты Уран в 1781-м. Тогда астрономы обратили внимание на аномалии планеты в ее орбитальном движении, однако долгое время не могли объяснить их. Только в 1834 году английский астроном Томас Хасси высказал гипотезу, что это может быть результат гравитационного влияния еще одной, до сих пор неизвестной планеты.

В 1843-м студент Кембриджского университета Джон Адамс занялся расчетами орбиты гипотетической планеты на основании данных наблюдений за Ураном, систематизированных директором Гринвичской обсерватории Джорджем Эйри. Сделанные за два года расчеты Адамс передал Эйри 30 сентября 1845 года, однако они не вызвали никакого интереса.

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Параллельно поиски заурановой планеты велись и во Франции. Летом-осенью 1845-го математик Урбен Леверье выполнил расчеты для объяснения несоответствия движения Урана от орбиты, которая должна быть согласно законам Кеплера. С ноября 1845 года по июнь 1846-го он опубликовал две статьи на эту тему, однако никто из французских астрономов не заинтересовался расчетам Леверье. 28 июня он обратился к Эйри с просьбой начать поиски новой планеты. Несмотря на то, что Леверье в ответ получил отказ, поиски неизвестной планеты начались в Англии 29 июля на основании недостаточно точных расчетов Джона Адамса.

18 сентября Леверье написал письмо ассистенту Берлинской лаборатории Иоганну Галле, который вместе со студентом Генрихом д'Аррестом начал наблюдения 23 сентября, в тот же вечер того же дня, когда получил письмо. Через несколько часов, сразу после полуночи, они обнаружили в указанном Леверье сегменте неба звезду, которая отсутствовала в новейшем атласе звездного неба. Продолжив наблюдения в следующий вечер, 24 сентября 1846 года, с помощью более мощного телескопа, Галле и д'Аррест убедились, что новое небесное светило имеет видимый диск и движется согласно расчетам Леверье.

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По предложению Леверье новая планета была названа Нептун. Всего лишь через 17 дней был открыт и его первый спутник - Тритон. Нептун стал первой планетой, открытой благодаря математическим расчетам, а не путем регулярных наблюдений. Это окончательно подтвердило правильность гелиоцентрической системы Коперника и универсальность закона всемирного тяготения Ньютона.

За свое открытие Леверье был избран членом Парижской академии наук и в 1854-м стал пожизненным директором Парижской обсерватории. В его честь были названы кратеры на Марсе и Луне, кольцо Нептуна и астероид. Такой же чести удостоился и Иоганн Галле, который в 1851 году стал директором обсерватории и профессором университета в Бреслау - Вроцлав. Генрих д'Аррест, которому принадлежит методология поиска Нептуна путем сравнения текущего неба с его атласным изображением, в 1858 году стал профессором и директором обсерватории Копенгагенского университета. В его честь названы кратеры на Луне, Фобосе (спутник Марса) и астероид.

Международный астрономический союз исключил из списка планет Солнечной системы Плутон. Это девятое по размеру и массе космическое тело, которое вращается вокруг Солнца. 24 августа 2006 года Плутон получил статус карликовой планеты. Его также включили в список малых тел.