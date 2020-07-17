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пятница, 17 июля 2020 21:15

Вооруженным силам передали модернизированные танки
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ВСУ передали модернизированные танки
Фото: Укроборонпром
ВСУ передали модернизированные танки
ВСУ передали модернизированные танки
ВСУ передали модернизированные танки

На Львовском бронетанковом заводе завершили ремонт и модернизацию танков Т-64.

Фото обновленной военной техники опубликовал Укрборонпром.

Специалисты предприятия улучшили тактико-технические характеристики танков. Установили новые средства навигации и связи, тепловизионные приборы.

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"Танки получили новые современные ночные прицелы, новейшие цифровые радиостанции, спутниковые системы навигации, установлены комплекты динамической защиты и еще много приложений для более эффективного выполнения боевых задач", - уточнил директор ЛБТЗ Виктор Андрощук.

Макет отечественного ударного беспилотного летательного аппарата отечественной разработки "Сокол-200" представят в этом году на международной выставке. Разработкой занимается конструкторское бюро "Луч", сообщает Укроборонпром.

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