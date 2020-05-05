Вакцина против коронавируса: хакеры двух стран атакуют британских ученых

Доля целенаправленных кибератак выросла со стороны России, Ирана и Китая. Фото: pixabay

Сломать защите механизмы британских университетов и научных центров пытаются хакеры из России и Ирана.

Их цель - похитить информацию по противодействию коронавирусу, сообщает The Guаrdian со ссылкой на Британский национальный центр кибернетической безопасности (NCSC).

"Враждебные страны пытаются сломать британские университеты и научные центры с целью похищения информации по противодействию Covid-19, включая данные о разработке вакцины", - написали в сообщении.

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По данным Центра, доля таких целенаправленных кибератак выросла со стороны России, Ирана и Китая. Несмотря на многочисленные попытки, ни одна из кибератак еще не стала успешной.

Оксфордский университет, который разрабатывает вакцину против коронавируса и недавно начал ее тестирование на людях, тесно сотрудничает с Центром для защиты данных своего исследования.

По словам бывшего кибераналитика Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) Джеймса Салливана, пандемия заболевания приведет к активизации кибератак. Ведь это является новой возможностью собирать разведывательные данные для кибершпионажа или организации кампаний по дезинформации.

Фазу разработки антитела против коронавируса Covid-19 или пассивной вакцины завершил Израильский институт биологических исследований (IIBR). Исследовательская группа лаборатории Ness Ziona проинформировала об обнаружении антитела, которое атакует коронавирус и нейтрализует его в организме.