В Украине создают кибервойска

 
Ексклюзивы
1/5
Медведчука не посадят - украинцы об аресте кума Путина
Медведчука не посадят - украинцы об аресте кума Путина
1 Просмотров: 612
Зеленский хочет на второй срок - политолог
Зеленский хочет на второй срок - политолог
Просмотров: 432
Как спасают сердце - уникальные фото с операционной
Как спасают сердце - уникальные фото с операционной
Просмотров: 432
Сейчас Медведчук унижен, при Порошенко он был на мази - бывший нардеп
Сейчас Медведчук унижен, при Порошенко он был на мази - бывший нардеп
Просмотров: 576
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
Просмотров: 504
Почти лето. Где будет теплее всего - прогноз погоды на неделю
Почти лето. Где будет теплее всего - прогноз погоды на неделю
Просмотров: 585
Как реставрируют аэропорт "Киев" - яркие фото и видео
Как реставрируют аэропорт "Киев" - яркие фото и видео
Просмотров: 1125
Политтехнолог: Медведчуку могут дать убежать. Страна - коррумпирована
Политтехнолог: Медведчуку могут дать убежать. Страна - коррумпирована
1 Просмотров: 783
Готовы ли украинские издательства выполнять языковой закон
Готовы ли украинские издательства выполнять языковой закон
Просмотров: 153
Когда в Украине будет "Железный купол", как у Израиля
Когда в Украине будет "Железный купол", как у Израиля
Просмотров: 630
Фото
Все фото
13
6
8
4
4
Узнаете о жизни динозавров - когда откроют уникальную выставку
Узнаете о жизни динозавров - когда откроют уникальную выставку
&quot;Отряд&quot; морских котиков приплыл к украинским полярникам
"Отряд" морских котиков приплыл к украинским полярникам
Спикеры из TikTok, Netflix и Google расскажут, как бизнесу выйти на международный уровень
Спикеры из TikTok, Netflix и Google расскажут, как бизнесу выйти на международный уровень
Ровер Perseverance передал первые данные о погоде на Марсе
Ровер Perseverance передал первые данные о погоде на Марсе
Сверхлегкий вертолет NASA совершил посадку на поверхность Марса
Сверхлегкий вертолет NASA совершил посадку на поверхность Марса
Видео
Все видео
Зафиксировали звуки космоса за пределами Солнечной системы
Зафиксировали звуки космоса за пределами Солнечной системы
ПУМБ открывает Академию Аналитики для украинских студентов
ПУМБ открывает Академию Аналитики для украинских студентов
На Красной планете обнаружили "море дюн"
На Красной планете обнаружили "море дюн"
Телескоп Hubble сфотографировал уникальные двойные квазары
Телескоп Hubble сфотографировал уникальные двойные квазары
Обнаружили новых жителей антарктического дна
Обнаружили новых жителей антарктического дна
Интервью
1/5
Коломойский и Фирташ продолжат игру. Остальные олигархи согласятся выйти из политики - эксперт
Коломойский и Фирташ продолжат игру. Остальные олигархи согласятся выйти из политики - эксперт
Просмотров: 576
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
Просмотров: 567
За укрывание еврея могли расстрелять и закопать во дворе - историк
За укрывание еврея могли расстрелять и закопать во дворе - историк
Просмотров: 342
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
Просмотров: 504
Стоимость проезда в Киеве могуть поднять. Но, не до 21 грн
Стоимость проезда в Киеве могуть поднять. Но, не до 21 грн
1 Просмотров: 468
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
14 мая 2021
Просмотров: 279
Є дві ціни крові – мала і нескінченна
Мені нічого не відомо про долю хлопчини, який 2014 року віддав танк у руки сепаратистів. Повернувся додому і десь працює? Пішов навчатися? Виїхав на ...
суббота, 15 мая 2021 09:52

В Украине создают кибервойска

  Комментировать
В Украине создают кибервойска
Данилов анонсировал создание кибервойск. Фото: СНБО

14 мая Совет национальной безопасности и обороны утвердила Стратегию кибербезопасности Украины.

"Мы сегодня действительно в тайном режиме рассматривали вопрос о создании кибервойск в нашем государстве. И это решение поддержано единогласно 21 членом Совета нацбезопасности, которые присутствовали. Я думаю, что в ближайшее время будет указ президента, и об этом вы узнаете от президента", - сказал секретарь СНБО Алексей Данилов в программе "Свобода слова Савика Шустера".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СНБО утвердил стратегию развития кибербезопасности

СНБО провела очередное заседание, по итогам которого президент Владимир Зеленский объявил о санкциях против более чем 500 воров в законе, которые находятся за пределами Украины. Также санкции были введены против криминальных авторитетов. Речь идет о 111 иностранных лидеров преступных группировок.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ответил на вопрос о возможности обмена представителей пророссийской партии ОПЗЖ на украинских политзаключенных, которых удерживает Россия.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Украине создают кибервойска». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
мая

От ресторана до корпорации: как выглядел первый в мире McDonald's - фото

Первая в мире стюардесса проработала на самолете 18 месяцев

СССР вывел войска после неудачной войны

Руслана на "Евровидении-2004" угощала водкой и салом

На месте авиакатастрофы посадили четыре ивы

На экранах впервые появился самый узнаваемый в мире мышонок

Самая дорогая бутылка виски продана более чем за $50 тыс: интересные факты о напитке

Самое читаемое
Верила, что выздоровеет: Виктория Бондарь месяц прожила с почкой матери
Верила, что выздоровеет: Виктория Бондарь месяц прожила с почкой матери
 Просмотров: 10323
Сексапильная ринг-girl ошеломила фанатов обнаженным фото
Сексапильная ринг-girl ошеломила фанатов обнаженным фото
8
 Просмотров: 8757
Пышногрудая Ники Минаж взбудоражила сеть позированием топлесс
Пышногрудая Ники Минаж взбудоражила сеть позированием топлесс
5
 Просмотров: 7218
&quot;Увеличенные&quot; ягодицы Никитюк, обнаженная Алена Алена и Дуа Липа в чулках - чем поражают звезды в сети
"Увеличенные" ягодицы Никитюк, обнаженная Алена Алена и Дуа Липа в чулках - чем поражают звезды в сети
11
 Просмотров: 5418
Съемочная группа телеканала разбилась на смерть
Съемочная группа телеканала разбилась на смерть
7
 Просмотров: 4311
Наука
Шкарлет и Кива стали номинантами премии "Академическое недостоинство года"
Шкарлет и Кива стали номинантами премии "Академическое недостоинство года" Просмотров: 126
Лето направляется в Киев: какие локации начнут работать на ВДНГ
Лето направляется в Киев: какие локации начнут работать на ВДНГ
16
К земле летит гигантский астероид: чем угрожает планете
К земле летит гигантский астероид: чем угрожает планете Просмотров: 441
Украина разрабатывает образовательный договор с Польшей: подробности
Украина разрабатывает образовательный договор с Польшей: подробности Просмотров: 189
Узнаете о жизни динозавров - когда откроют уникальную выставку
Узнаете о жизни динозавров - когда откроют уникальную выставку
13
 Просмотров: 171
Больше всего комментируют
10
"Минус Медведчук. Будут еще минусы" - Зеленский
8
"Зачистка": Путин резко отреагировал на арест кума
7
Трон и три кубка - как Зинченко праздновал победу в чемпионате Англии
5
Медведчук в суде - трансляция заседания
2
Зеленскому посоветовали пригласить Путина на Афон
Голосов: 593
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть