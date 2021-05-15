В Украине создают кибервойска

Данилов анонсировал создание кибервойск. Фото: СНБО

14 мая Совет национальной безопасности и обороны утвердила Стратегию кибербезопасности Украины.

"Мы сегодня действительно в тайном режиме рассматривали вопрос о создании кибервойск в нашем государстве. И это решение поддержано единогласно 21 членом Совета нацбезопасности, которые присутствовали. Я думаю, что в ближайшее время будет указ президента, и об этом вы узнаете от президента", - сказал секретарь СНБО Алексей Данилов в программе "Свобода слова Савика Шустера".

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СНБО провела очередное заседание, по итогам которого президент Владимир Зеленский объявил о санкциях против более чем 500 воров в законе, которые находятся за пределами Украины. Также санкции были введены против криминальных авторитетов. Речь идет о 111 иностранных лидеров преступных группировок.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ответил на вопрос о возможности обмена представителей пророссийской партии ОПЗЖ на украинских политзаключенных, которых удерживает Россия.