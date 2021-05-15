Возможен обмен членов ОПЗЖ на заключенных в России украинцев - Данилов

Данилов рассказал об обмене членов ОПЗЖ на узников Кремля. Фото: РБК

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ответил на вопрос о возможности обмена представителей пророссийской партии ОПЗЖ на украинских политзаключенных, которых удерживает Россия.

"Это решение об обмене принимает президент Украины. Я думаю, что если будет такая возможность, мы охотно это сделаем", - заверил секретарь СНБО в эфире "Свободы слова Савика Шустера".

Совбез и в дальнейшем будут заниматься вопросом санкций несмотря на критику.

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11 мая нардепу от ОПЗЖ Виктора Медведчука выдвинули подозрение в государственной измене и хищении государственных ресурсов. В этом же подозревают и другого депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. По словам СБУ, он скрывается в России. 13 мая Печерский районный суд города Киева отправил кума Путина под круглосуточный домашний арест.