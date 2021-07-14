В Украине появилась официальная страница в Instagram

Министерство иностранных дел Украины и Украинский институт запустили официальную страницу Украины в Instagram.
По ее целью продвижения положительного имиджа Украины среди иностранной аудитории. Об этом сообщает пресс-служба МИД.
На странице @ukraine.ua посетители и подписчики смогут узнать о популярных туристических магниты, культурные события и фестивали, инновации, возможности, Украины и украинцев.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: TikTok решил помочь пользователям с трудоустройством
"Создание и развитие страницы в Instagram - часть стратегической работы МИД по формированию позитивного имиджа Украины за рубежом.
В этом году Министерство иностранных дел впервые утвердило Стратегию публичной дипломатии, где определило основные подходы по формированию международного имиджа и репутации Украины", - говорится в сообщении.
Соцсеть TikTok предоставит пользователям возможность снимать в три раза длиннее ролики. Компания впервые испытала новую функцию в конце прошлого года, предоставив ее некоторым участникам.
Отныне всем пользователям платформы можно будет загружать контент длительностью до 3 мин, говорится в блоге TikTok. Ранее приложение ограничивал продолжительность видео до 1 мин.
Комментарии