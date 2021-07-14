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среда, 14 июля 2021 23:09

В Украине появилась официальная страница в Instagram

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В Украине появилась официальная страница в Instagram
В оформлении страницы используются фотографии украинских фотографов. Фото: Instagram

Министерство иностранных дел Украины и Украинский институт запустили официальную страницу Украины в Instagram.

По ее целью продвижения положительного имиджа Украины среди иностранной аудитории. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

На странице @ukraine.ua посетители и подписчики смогут узнать о популярных туристических магниты, культурные события и фестивали, инновации, возможности, Украины и украинцев.

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"Создание и развитие страницы в Instagram - часть стратегической работы МИД по формированию позитивного имиджа Украины за рубежом.

В этом году Министерство иностранных дел впервые утвердило Стратегию публичной дипломатии, где определило основные подходы по формированию международного имиджа и репутации Украины", - говорится в сообщении.

Соцсеть TikTok предоставит пользователям возможность снимать в три раза длиннее ролики. Компания впервые испытала новую функцию в конце прошлого года, предоставив ее некоторым участникам.

Отныне всем пользователям платформы можно будет загружать контент длительностью до 3 мин, говорится в блоге TikTok. Ранее приложение ограничивал продолжительность видео до 1 мин.

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