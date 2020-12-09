В Twitter назвали самых популярных персон и хэштегов 2020

В 2020 году наиболее популярными были хэштеги # COVID19 (почти 400 млн упоминаний) #BlackLivesMatter и #StayHome. Сообщение о смерти актера Чэдвика Боузмана набрало 7 млн ​​реакций. Это стало самым популярным ретвитом за год и собрало больше всего лайков за все время.

Об этом сообщили в своем блоге Twitter.

За год больше всего обсуждали в Twitter президента США Дональда Трамп. В десятку самых популярных персон также попали:

новоизбранный президент США Джо Байден;

Джордж Флойд, чья смерть спровоцировала протесты в США;

погибший баскетболист Коби Брайант;

експрезидент США Барак Обама;

корейский попгрупа BTS;

премьер-министр Индии Нарендра Моди;

рэпер Канье Уэст;

основатель Tesla и SpaceX Илон Маск;

Следующая вице-президент США Камала Харрис.

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Также социальная сеть опубликовала наиболее распространены емоджи.

Информацию, связанную с коронавирусом, украинцы чаще всего искали в Google 2020 года.