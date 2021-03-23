В Тихом океане затонула космическая станция фото: startup.org.ua

23 марта 2001 года космическая станция "Мир" затонула в Тихом океане вблизи островов Фиджи.

Орбитальная станция представляла собой сложный многоцелевой научно-исследовательский комплекс. Базовый блок вывели на орбиту 20 февраля в 1986-м. На протяжении 10 лет добавили еще 6 модулей.

Базовый блок 17КС №12701 был предназначен для обеспечения деятельности экипажа до 6 человек и управления комплексом "Мир" с переменной конфигурацией. Его собрали на Земле в апреле 1985-го. С 12 мая 1985 года он подвергался многочисленным испытаниям на монтажном стенде. В результате блок существенно доработали, особенно его бортовую кабельную систему.

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С 1986-го по 2000 год станцию ​​посетили 15 экспедиций, из них 14 международных с участием космонавтов Сирии, Болгарии, Афганистана, Франции (5 раз), Японии, Великобритании, Австрии, Германии (2 раза), Словакии, Канады. Всего на станции работали 104 космонавта из 12 стран.

В конце 1990-х на станции начали выходить из строя различные приборы и системы. Через некоторое время правительство РФ, ссылаясь на дороговизну дальнейшей эксплуатации и несмотря на многочисленные проекты спасения станции, решило затопить "Мир". Станция отработала втрое дольше первоначально установленного срока. Ее затопили в специальном районе в южной части Тихого океана.

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