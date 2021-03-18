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четверг, 18 марта 2021 10:36

Обнаружили новый спутник Сатурна

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Обнаружили новый спутник Сатурна
Обнаружили новый спутник Сатурна фото: astronet

18 марта 1899 года американский астроном Пикеринг открыл Фебу, спутник Сатурна. Это 27-ой по отдаленности от планеты и 8-ой по величине естественный спутник Сатурна.

Феба относится к скандинавской группе нерегулярных спутников Сатурна. Спутник образовался в поясе Койпера и его захватило притяжение Сатурна. Это позволяет объяснить обратное направление движения спутника, поскольку угол между плоскостью орбиты и плоскостью экватора Сатурна составляет 151,78 °, что является больше чем 90 °.

В июне 2004 года на расстоянии 2068 км от спутника пролетел космический аппарат "Кассини".

"Пейзажи Фебы сильно отличаются от снимков астероидов. Они скорее напоминают Тритон и другие объекты, которые сформировались более 4 миллиардов лет назад во внешних пределах Солнечной системы", - сказал один из руководителей миссии "Кассини" доктор Альфред Макевен.

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В 2005 году Международный астрономический союз утвердил названия для 24 кратеров спутника. Их выбрали из греческого мифа об аргонавтах: Акаст, Адмет, Амфион, Бут, Гилас, Эвфем, Эвридамас, Эврит, Эвритион, Эргин, Зет, Идмон, Ифит, Калаид, Канф, Клитий, Мопс, Навплий, Оилей, Пелей, Талай, Теламон, Флиас и Ясон.

Феба является очень темным телом, но некоторые кратеры имеют светлый материал.

13 марта 1781 года британский астроном Уильям Гершель открыл новую планету Солнечной системы - Уран. Это седьмая планета от Солнца.

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Дата
18
марта

Обнаружили новый спутник Сатурна

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