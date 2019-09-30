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понедельник, 30 сентября 2019 11:48

В Солнечной системе может существовать черная дыра

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В Солнечной системе может существовать черная дыра
Несмотря на то что такая теория звучит как маловероятно и абсурдна, авторы считают, что "этот сценарий не является необоснованным" Фото: ukrinform.ua/

Ученые выдвинули теорию о существовании девятой планеты Солнечной системы. Она размещена за орбитой Нептуна. Теория получила интригующее и даже фантастическое продолжение в виде предположения о существовании миниатюрной черной дыры вместо девятой планеты.

Теорию выдвинули физики Джеймс Унвин из Университета Иллинойса в Чикаго и Якуб Шольц из Института физики элементарных частиц Даремского университета. Теория может объяснить странные движения объектов, которые вращаются вокруг Солнца за пределами Нептуна. На орбиты дальних планет должно влиять массивная планета. Такой объект пока не найден. Мощная гравитация черной дыры весом с Юпитер и размером с теннисный мяч может объяснить странное поведение объектов краю Солнечной системы, пишет Укринформ.

Несмотря на то что такая теория звучит как маловероятно и абсурдна, авторы считают, что "этот сценарий не является необоснованным".

Также предположение исследователей вполне укладывается в теорию формирования небольших черных дыр, которые рождаются не только в результате коллапса сверхновых звезд, но и в гораздо меньших масштабах. Миниатюрные черные дыры, которые могут уместиться на ладони человека, имеют массу сопоставимой с несколько десятков планет размером с Землю.

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Проверить эту теорию можно изучив данные космического телескопа Ферми в поисках гамма-всплесков. Они бы помогли идентифицировать потенциально наиболее неуловимое тело Солнечной системы.

Вулкан Локи на Юпитере должна взорваться в сентябре 2019 года. Это повлечет изменения во всей Солнечной системе. Ученые из планетологичного института США анализировали вулкан с 1988 по 2000 год. С 2001 года он перестал извергаться до 2013 года.

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