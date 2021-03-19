В работе соцсетей произошел сбой

В работе Facebook, Instagram и Facebook Messenger произошел сбой.
Об этом свидетельствуют данные аналитической платформы Downdetector.
В 19:00 начали поступать жалобы на работу Instagram. Большая часть из них была на невозможность загрузить медиа в приложении. Всего поступило 2877 жалоб.
У пользователей Facebook не работал сайт, в мессенджере ни отправлялись сообщения. Пользователи мессенджера WhatsApp также сообщали о неполадках.
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На сбои жаловались пользователи со всей Европы.
В работе Telegram и Wikipedia произошли масштабные сбои. Проблемы наблюдались в Украине и других европейских странах.
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