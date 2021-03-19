В работе соцсетей произошел сбой

 
Ексклюзивы
1/5
"Пьяных за рулем надо расстреливать" - украинцы о новых штрафах
"Пьяных за рулем надо расстреливать" - украинцы о новых штрафах
Просмотров: 396
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
2 Просмотров: 837
У нас примитивная экономику. Из-за этого страдает наука - эксперт
У нас примитивная экономику. Из-за этого страдает наука - эксперт
Просмотров: 135
Русскоязычные передачи для Донбасса вредят Украине
Русскоязычные передачи для Донбасса вредят Украине
1 Просмотров: 666
Как разоблачить токсичных людей в своем окружении. Советы психолога
Как разоблачить токсичных людей в своем окружении. Советы психолога
Просмотров: 891
Студентов и школьников отправляют на дистанционное обучение. Каковы его минусы
Студентов и школьников отправляют на дистанционное обучение. Каковы его минусы
Просмотров: 2889
За Харьковские соглашения не посадят ни одного депутата
За Харьковские соглашения не посадят ни одного депутата
Просмотров: 315
"Русская армия заходила туда, где был Московский патриархат"
"Русская армия заходила туда, где был Московский патриархат"
Просмотров: 1494
Введут ли в Украине третий жесткий карантин. Мнение эксперта
Введут ли в Украине третий жесткий карантин. Мнение эксперта
Просмотров: 4464
Если коротко - говняно - критик об урезанной песне Go_A для Евровидения
Если коротко - говняно - критик об урезанной песне Go_A для Евровидения
Просмотров: 729
Фото
Все фото
6
3
3
14
20
Появилась крупнейшая в мире социальная сеть
Появилась крупнейшая в мире социальная сеть
Топ-20 приложений открывает WhatsApp – завершает Twitter
Топ-20 приложений открывает WhatsApp – завершает Twitter
В Telegram произошел масштабный сбой
В Telegram произошел масштабный сбой
Первый всеукраинский экофестиваль &quot;Zero waste Fest&quot; провели в Харькове
Первый всеукраинский экофестиваль "Zero waste Fest" провели в Харькове
Новое приложение для &quot;старения&quot; выбилось в топ лучших
Новое приложение для "старения" выбилось в топ лучших
Видео
Все видео
Теперь в Google можно найти песню, напев ее мотив
Теперь в Google можно найти песню, напев ее мотив
Украинцам покажут сериал о медиаграмотности
Украинцам покажут сериал о медиаграмотности
Показали первый тизер игры S.T.A.L.K.E.R. 2
Показали первый тизер игры S.T.A.L.K.E.R. 2
Приложение "Дия": все, что нужно знать (инструкция)
Приложение "Дия": все, что нужно знать (инструкция)
Первое видео для YouTube сделали в зоопарке
Первое видео для YouTube сделали в зоопарке
Интервью
1/5
Расследование Харьковских соглашений может обернуться против Зеленского
Расследование Харьковских соглашений может обернуться против Зеленского
Просмотров: 243
Как спасти самоубийцу от рокового шага
Как спасти самоубийцу от рокового шага
Просмотров: 180
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
2 Просмотров: 837
Как разоблачить токсичных людей в своем окружении. Советы психолога
Как разоблачить токсичных людей в своем окружении. Советы психолога
Просмотров: 891
"На высоком уровне Роналду может играть ещё максимум два года"
"На высоком уровне Роналду может играть ещё максимум два года"
Просмотров: 549
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
19 марта 2021
Просмотров: 126
Мумія
Планував написати цю колонку раніше. Але відклав – ювілеї, знаєте, річниці. Великі імена, вікопомні події, перемоги й здобутки. На урочистому ...
пятница, 19 марта 2021 20:41

В работе соцсетей произошел сбой

  Комментировать
В работе соцсетей произошел сбой
Произошел сбой в соцсетях, принадлежащих Facebook. Фото: pexels.com

В работе Facebook, Instagram и Facebook Messenger произошел сбой.

Об этом свидетельствуют данные аналитической платформы Downdetector.

В 19:00 начали поступать жалобы на работу Instagram. Большая часть из них была на невозможность загрузить медиа в приложении. Всего поступило 2877 жалоб.

У пользователей Facebook не работал сайт, в мессенджере ни отправлялись сообщения. Пользователи мессенджера WhatsApp также сообщали о неполадках.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: А вы заметили проблемы? В работе соцсетей произошел сбой

На сбои жаловались пользователи со всей Европы.

В работе Telegram и Wikipedia произошли масштабные сбои. Проблемы наблюдались в Украине и других европейских странах.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В работе соцсетей произошел сбой». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
марта

Перезахоронили 25 защитников Киева

Неизлечимый вирус: лихорадка Эбола возвращается

Американский боксер нокаутировал соперника раньше, чем его секундант начал смотреть бой

Впервые летательный аппарат поднялся в воздух

Увидели первое солнечное затмение

Эмигранты ограбили банк за ночь

Назарбаев подал в отставку

Самое читаемое
Показали, как 12 лет назад выглядела Настя Каменских
Показали, как 12 лет назад выглядела Настя Каменских
6
 Просмотров: 17253
Гороскоп на 18 марта: на кого ждут перемены в личной жизни
Гороскоп на 18 марта: на кого ждут перемены в личной жизни
 Просмотров: 14643
Хлеб за 3 евро и вагончики для жизни – украинка поделилась опытом переезда в Норвегию
Хлеб за 3 евро и вагончики для жизни – украинка поделилась опытом переезда в Норвегию
5
 Просмотров: 12681
Насиловал щеткой и боится за свою жизнь: страшные подробности о подозреваемом в убийстве ребенка
Насиловал щеткой и боится за свою жизнь: страшные подробности о подозреваемом в убийстве ребенка Просмотров: 10449
Убийство 7-летней Марии Борисовой: подозреваемый заговорил
Убийство 7-летней Марии Борисовой: подозреваемый заговорил
 Просмотров: 10251
Програмы
Для детей создадут отдельную версию Instagram
Для детей создадут отдельную версию Instagram Просмотров: 54
Аналог Clubhouse: Twitter планирует запустить новый голосовой сервис
Аналог Clubhouse: Twitter планирует запустить новый голосовой сервис Просмотров: 18
Устанавливают активнее, чем TikTok: сколько украинцев пользуются Clubhouse
Устанавливают активнее, чем TikTok: сколько украинцев пользуются Clubhouse Просмотров: 333
Twitter пытается перещеголять Clubhouse
Twitter пытается перещеголять Clubhouse Просмотров: 45
В Instagram появилось удобное нововведение
В Instagram появилось удобное нововведение Просмотров: 108
Больше всего комментируют
6
Вакцинация: Зеленский заявил об информационной атаке
3
Суд оправдал Пашинского
2
Украинцы назвали ответственных за повышение тарифов - опрос
2
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
2
"Без Зели никакое кадровое решение не проходит по СБУ", - Лерос обнародовал запись разговора Лазутина - бизнес-партнера Зеленского и Баканова
Голосов: 192
Голосование Кто сейчас должен быть основным вратарём сборной Украины по футболу?
  • 1) Анатолий Трубин
  • 2) Андрей Пятов
  • 3) Георгий Бущан
Просмотреть