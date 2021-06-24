В работе популярного мессенджера произошел сбой

В четверг 24 июня произошел сбой в работе мессенджера Telegram.

Информация об этом появилась на портале Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

Автор: downdetector.ru Сообщили о сбое в работе Telegram

По данным графика, размещенного на сайте, перебои в работе мессенджера начались еще до 12 часов. Больше всего проблем возникает с подключением к Telegram - 88%, а также во время отправки сообщений - 13%.

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Сбой зафиксирован у пользователей Telegram в России, Украине, Молдове, Беларуси и Грузии.

Самым распространенным для общения в Украине мобильным приложением является Viber. Оно же самое популярное среди всех возрастных категорий, которым пользуются 66% украинцев. Вторым по популярности мессенджером стал Facebook, говорится в результатах опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии. Им пользуются 35% опрошенных.