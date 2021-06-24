В работе популярного мессенджера произошел сбой

 
Ексклюзивы
1/5
Питание в школах: какие изменения будут с сентября
Питание в школах: какие изменения будут с сентября
Просмотров: 279
Фирташ и Фукс могут обойти решение СНБО
Фирташ и Фукс могут обойти решение СНБО
Просмотров: 270
Масштабы помощи союзников СССР во время Второй мировой войны показали в Киеве
Масштабы помощи союзников СССР во время Второй мировой войны показали в Киеве
1 Просмотров: 1260
"Я и не думала, что до сих пор будет так больно" — в Киеве открыли Музей военного детства
"Я и не думала, что до сих пор будет так больно" — в Киеве открыли Музей военного детства
Просмотров: 252
Книжный арсенал стартовал - яркие фото с грандиозного фестиваля
Книжный арсенал стартовал - яркие фото с грандиозного фестиваля
Просмотров: 666
"Вынуждена ехать на заработки в Польшу": за газ насчитали 44 тыс. грн долга
"Вынуждена ехать на заработки в Польшу": за газ насчитали 44 тыс. грн долга
Просмотров: 1863
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Просмотров: 765
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Просмотров: 171
"Миллиарды будут делить в ручном режиме": оценили подготовку Банковой ко Дню Независимости
"Миллиарды будут делить в ручном режиме": оценили подготовку Банковой ко Дню Независимости
Просмотров: 216
Санкции СНБО: почему Зеленский не берется Ахметова и Коломойского
Санкции СНБО: почему Зеленский не берется Ахметова и Коломойского
Просмотров: 558
Фото
Все фото
9
6
3
3
14
В сеть слили скриншоты интерфейса Windows 11
В сеть слили скриншоты интерфейса Windows 11
Появилась крупнейшая в мире социальная сеть
Появилась крупнейшая в мире социальная сеть
Топ-20 приложений открывает WhatsApp – завершает Twitter
Топ-20 приложений открывает WhatsApp – завершает Twitter
В Telegram произошел масштабный сбой
В Telegram произошел масштабный сбой
Первый всеукраинский экофестиваль &quot;Zero waste Fest&quot; провели в Харькове
Первый всеукраинский экофестиваль "Zero waste Fest" провели в Харькове
Видео
Все видео
Теперь в Google можно найти песню, напев ее мотив
Теперь в Google можно найти песню, напев ее мотив
Украинцам покажут сериал о медиаграмотности
Украинцам покажут сериал о медиаграмотности
Показали первый тизер игры S.T.A.L.K.E.R. 2
Показали первый тизер игры S.T.A.L.K.E.R. 2
Приложение "Дия": все, что нужно знать (инструкция)
Приложение "Дия": все, что нужно знать (инструкция)
Первое видео для YouTube сделали в зоопарке
Первое видео для YouTube сделали в зоопарке
Интервью
1/5
Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб
Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб
Просмотров: 864
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Просмотров: 765
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Просмотров: 171
Должны избавиться мифа о вероломном нападении Германии
Должны избавиться мифа о вероломном нападении Германии
Просмотров: 1476
Сравнивали с Веа и называют наследником Лукаку: что нужно знать о новом форваде "Шахтера"
Сравнивали с Веа и называют наследником Лукаку: что нужно знать о новом форваде "Шахтера"
Просмотров: 261
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
23 июня 2021
Просмотров: 639
Нормальні чоловіки
У містечку, де живе моя мати, ходжу до двох Оксан. Одна – робить нігті, друга – стриже. У першої – свекруха в Німеччині. Вийшла ...
четверг, 24 июня 2021 15:27

В работе популярного мессенджера произошел сбой

  Комментировать

В четверг 24 июня произошел сбой в работе мессенджера Telegram.

Информация об этом появилась на портале Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

Автор: downdetector.ru
  Сообщили о сбое в работе Telegram
Сообщили о сбое в работе Telegram

По данным графика, размещенного на сайте, перебои в работе мессенджера начались еще до 12 часов. Больше всего проблем возникает с подключением к Telegram - 88%, а также во время отправки сообщений - 13%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Instagram блокирует ссылки на Telegram

Сбой зафиксирован у пользователей Telegram в России, Украине, Молдове, Беларуси и Грузии.

Самым распространенным для общения в Украине мобильным приложением является Viber. Оно же самое популярное среди всех возрастных категорий, которым пользуются 66% украинцев.

Вторым по популярности мессенджером стал Facebook, говорится в результатах опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии. Им пользуются 35% опрошенных.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В работе популярного мессенджера произошел сбой». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
июня

В Киеве умер бывший правитель Молдовы

Построить новый город, высадить миллиард деревьев, парк развлечений - что напланировал Зеленский

Французская армия зашла на территорию России

Самое читаемое
Убитые люди и разрушенные села: показали фото Второй мировой, не прошедшие цензуру (18+)
Убитые люди и разрушенные села: показали фото Второй мировой, не прошедшие цензуру (18+)
13
 Просмотров: 14951
Схема сверхприбыли: как кассиры обманывают людей в магазинах
Схема сверхприбыли: как кассиры обманывают людей в магазинах Просмотров: 10728
Гороскоп на 23 июня: как пережить один из самых сложных дней недели
Гороскоп на 23 июня: как пережить один из самых сложных дней недели
 Просмотров: 6264
Потеряла мужа и двух дочерей: подробности гибели семьи на Киевском море
Потеряла мужа и двух дочерей: подробности гибели семьи на Киевском море Просмотров: 4221
На встрече Зеленского с президентом Грузии произошел конфуз
На встрече Зеленского с президентом Грузии произошел конфуз
 Просмотров: 3834
Програмы
Сообщили, когда Маск введет глобальный интернет
Сообщили, когда Маск введет глобальный интернет Просмотров: 297
Spotify запустила собственный аналог Clubhouse: что известно
Spotify запустила собственный аналог Clubhouse: что известно Просмотров: 54
В сеть слили скриншоты интерфейса Windows 11
В сеть слили скриншоты интерфейса Windows 11
9
 Просмотров: 657
Обновление десятилетия: когда выйдет революционная Windows
Обновление десятилетия: когда выйдет революционная Windows Просмотров: 351
Facebook назвал наибольших распространителей фейков в мире
Facebook назвал наибольших распространителей фейков в мире Просмотров: 297
Больше всего комментируют
3
Оккупанты устроили в Донецке концерт "войны и победы"
3
Построить новый город, высадить миллиард деревьев, парк развлечений - что напланировал Зеленский
2
Российский суд вынес приговор украинке, которая "избила" силовика
1
Блогер Волошин "кинул" поклонницу и исчез: полное видео позорной "акции"
1
Удар по белорусским предприятиям приведет к экономической аннексии Россией - оппозиционер
Голосов: 42
Голосование Кто пройдет в четвертьфинал Евро?
  • 1) Швеция
  • 2) Украина
Просмотреть