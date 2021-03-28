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воскресенье, 28 марта 2021 10:09

В NASA сделали расчеты об опасном для Земли астероиде

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В NASA сделали расчеты об опасном для Земли астероиде
Астероид Апофис пролетел 5 марта на расстоянии 17 млн км от Земли. Фото: pixabay.com

В NASA переоценили риски для планеты Земля от сближения с астероидом Апофис.

Ближайшие 100 лет по поводу небесного тела можно не волноваться, пишет BBC.

"Риск столкновения в 2068 году больше не является возможным. Наши расчеты показывают, что такой угрозы нет на ближайшие сто лет", - заявил специалист центра изучения околоземных объектов NASA Давиде Фарноккиа.

Астероид Апофис пролетел 5 марта на расстоянии 17 млн км от Земли. Это сближение дало астрономам возможность изучить его орбиту и соответственно исключить угрозу 2068 года.

Следующее сближение должно произойти 13 апреля 2029 года. Астероид пролетит в 32 тыс. км от Земли. В этот день Апофис будет виден с Земли невооруженным глазом в Азии, Африке и некоторых странах Европы.

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Астероид Апофис размером 325 м был открыт в 2004 году. Открытие вызвало ажиотаж - расчеты показали, что существует вероятность в 2,7%, что Апофис, получивший название в честь древнеегипетского бога разрушения, столкнется с Землей в 2029 году. Затем ученые исключили эту угрозу, подсчитав, что 13 апреля 2029 года астероид пролетит на расстоянии 37,6 тыс. км от центра Земли. Однако, было установлено, что после "свидания" в 2029 году астероид может изменить свою орбиту так, что при следующем возвращении может столкнуться с Землей в 2068 году.

22 февраля к Земле приблизился астероид 2020 XU6. Его размеры достигали площади стадиона. Размер астероида Апофис больше в 3 раза.

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Дата
28
марта

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