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четверг, 25 марта 2021 14:07

Показали необычное фото черной дыры с магнитными полями

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Астрономы обнародовали фото массивной черной дыры в центре галактики Messier 87, расположенной за 55 млн световых лет от Земли.

На изображении можно детально рассмотреть магнитные поля, говорится на сайте Event Horizon Telescope. С изучением их функционирования ученые смогут лучше понять, как ведет себя материя вокруг черной дыры.

Автор: eventhorizontelescope.org
 

Световые волны обычно колеблются в разных направлениях, но могут поляризоваться магнитными полями. Колебание ограничивается одной линейной плоскостью. Астрономы объясняют, что благодаря поляризации света могут улучшить снимок черной дыры, в частности лучше рассмотреть магнитные поля на внутренних краях объекта.

Новый снимок важен для понимания того, как магнитное поле позволяет черной дыре поглощать космический материал. Большинство материи, которая лежит близко к краю черной дыры, попадает внутрь. Однако некоторым частицам удается вырваться в последний момент и попасть в космос в виде струй.

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Черная дыра Лебедь X-1, которую первой нашли во Вселенной, на самом деле является более массивной, чем думали раньше. Ученые также обнаружили, что она расположена на 20% дальше от Земли, чем было известно ранее.

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