В NASA нашли способ ускорить полеты на Луну

Аппарат DAPPER (Dark Ages Polarimeter Pathfinder), запуск которого планируется в ближайшее время, разработан для первой в истории фиксации низкочастотных радиосигналов, излучаемых в древнейшие времена Вселенной, когда атомы, звезды, черные дыры и галактики только начинали формироваться. Фото: pixabay.com

В NASA запатентовали новую траекторию полетов на Луну для небольших автоматизированных космических кораблей. С помощью этого открытия на лунную орбиту планируют полет нового аппарата, который сможет зафиксировать сигналы от самых первых атомов, звезд, галактик, черных дыр и темной материи.

Первый полет по новой траектории поможет исследователям сэкономить время, топливо и деньги, а также ускорить беспрецедентные открытия с обратной стороны Луны, сообщает Business Insider.

Аппарат DAPPER (Dark Ages Polarimeter Pathfinder), запуск которого планируется в ближайшее время, разработан для первой в истории фиксации низкочастотных радиосигналов, излучаемых в древнейшие времена Вселенной, когда атомы, звезды, черные дыры и галактики только начинали формироваться. Эти данные позволят ученым обнаружить первые сигналы до сих пор не найденной темной материи, о которой пока известно только то, что она должна существовать. Аппарат DAPPER, который полетит новым путем, имеет размер микроволновки, поэтому вероятность ошибок крайне низкая. Бюджет программы по сравнению с другими проектами NASA невелик. Он составляет около $150 млн.

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Глава NASA Джим Брайденстайн сообщил, что через несколько лет женщина-астронавт сможет ступить на поверхность Луны. В рамках программы NASA по исследованию Луны Artemis (Артемида) астронавты полетят на Луну, чтобы научиться жить и работать там в течение длительного времени.