В МОН анонсируют введение интернатуры для учителей

Проект предусматривает, что педагогическая интернатура может проводиться как в учебном заведении, так и дистанционно. Фото: pixabay

Для общественного обсуждения Министерство образования и науки Украины предлагает проект, согласно которому планируется ввести в вузах педагогическую интернатуру для тех, кто хочет стать учителем.

Срок прохождения педагогической интернатуры будет составлять один год, сообщили в МОН.

Интерна будет сопровождать педагог-наставник. Среди его обязанностей - осуществлять сопровождение и поддержку интерна в педагогической деятельности в течение первого года профессиональной деятельности.

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Основными мерами интернатуры будут: проведение индивидуальных консультаций, бесед педагога-наставника с интерном; помощь в подборе соответствующей литературы, подготовке учебных занятий; осуществление мониторинга результатов обучения учащихся; участие в круглых столах, тренингах, обучающих семинарах по методическим вопросам; изучение системы работы учителей с целью собственного профессионального совершенствования.

Проект предусматривает, что педагогическая интернатура может проводиться как в учебном заведении, так и дистанционно. Отчет о выполнении программы педагогической интернатуры будут заслушивать на заседании педагогического совета учебного заведения. Также за выполнение обязанностей педагога-наставника приказом руководителя учреждения образования работнику будет назначаться доплата.

Правительство Зеленского "заморозил" повышение заработных плат педагогам, которое предусмотрено законодательством об образовании. Об этом пишет в Facebook сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко. Она подчеркивает - фракция будет требовать пересмотра в бюджете на следующий год финансирование для образования.