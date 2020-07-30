В мире создадут самую большую солнечную электростанцию

Самую большую в мире солнечную электростанцию строить в Абу-Даби. Фото: скриншот Gulf Business

Самую большую в мире солнечную электростанцию соорудять в Абу-Даби. Объединенные Арабские Эмираты получили разрешение на строительство.

Станция обеспечит электричеством 160 тысяч домохозяйств, пишет Gulf Business.

При этом выбросы CO2 в Абу-Даби будут ежегодно сокращаться более чем на 2,4 млн куб. т. По данным ООН, это равно удалению с дороги 470 тысяч авто.

Сооружать станцию мощностью 2 ГВт будет эмиратская компания EWEC в сотрудничестве с Национальной энергетической компанией Абу-Даби.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Электроэнергия подорожает: для кого изменится тариф с августа

После полного введения в эксплуатацию электростанция увеличит примерно до 3,2 ГВт мощность всей солнечной энергетики в Абу-Даби.

В октябре 2020 года норвежская компания NBT начнет строительство ветровой электростанции "Зофия" в Запорожской области, которая станет крупнейшей в Европе.