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четверг, 30 июля 2020 12:43

В мире создадут самую большую солнечную электростанцию

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В мире создадут самую большую солнечную электростанцию
Самую большую в мире солнечную электростанцию строить в Абу-Даби. Фото: скриншот Gulf Business

Самую большую в мире солнечную электростанцию соорудять в Абу-Даби. Объединенные Арабские Эмираты получили разрешение на строительство.

Станция обеспечит электричеством 160 тысяч домохозяйств, пишет Gulf Business.

При этом выбросы CO2 в Абу-Даби будут ежегодно сокращаться более чем на 2,4 млн куб. т. По данным ООН, это равно удалению с дороги 470 тысяч авто.

Сооружать станцию мощностью 2 ГВт будет эмиратская компания EWEC в сотрудничестве с Национальной энергетической компанией Абу-Даби.

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После полного введения в эксплуатацию электростанция увеличит примерно до 3,2 ГВт мощность всей солнечной энергетики в Абу-Даби.

В октябре 2020 года норвежская компания NBT начнет строительство ветровой электростанции "Зофия" в Запорожской области, которая станет крупнейшей в Европе.

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