В марсоход встроили микрофоны, чтобы услышать звуки планеты

Некоторые вещи на Марсе звучат по-другому, чем на Земле. Фото: pixabay

В этом году в феврале марсоход Perseverance - "Настойчивость" - Национального управления США по аэронавтике и исследованию космоса приземлится на Марсе.

После этого устройство начнет записывать звуки планеты, сообщает SciTechDaily.

Perseverance также будет фотографировать и собирать образцы почвы. В устройство установили несколько микрофонов, которые будут записывать исторические звуки прибытия и приземления аппарата на Марс, а также звуки во время работы марсохода, ветра и другие.

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Некоторые вещи на Марсе звучат по-другому, чем на земле. Причиной этого является плотность марсианской атмосферы, которая равна 1% плотности атмосферы Земли на поверхности. Также атмосфера на Марсе имеет другой состав, чем наша атмосфера, влияет на излучение и распространение звука.

"Звуки на Марсе несколько отличаются от тех, что на Земле, через атмосферный состав. Все звуки будут тише из-за низкого давления. Высокочастотные тона будут сильно ослаблены молекулами углекислого газа. Это будет напоминать, если бы вы что-то слушали сквозь стену", - заявил представитель NASA Баптист Чайд.

В начале 2021 года марсоход NASA Curiosity отметил 3 тыс. местных суток успешной работы на Марсе. Ровер не прекращает присылать с планеты фотографии. Марсоход продолжает подниматься на гору Шарп, которую исследует с 2014 года.