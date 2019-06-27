В Крыму обнаружили бедро гигантской птицы

Реконструкция Pachystruthio dmanisensis из пещеры Таврида Фото: Андрей Атучин

На северном побережье Черного моря в одной из пещер нашли окаменелое бедро неизвестного животного.

Ученые предполагали, что кость ноги принадлежала малагасийской птице-слону. Однако ее структура этого не доказывает, сообщает Палеонтологический институт имени Борисяка РАН.

Размер кости соответствуют птице-слону, но она стройнее. Поэтому, птица была бегуном. Учитывая пропорции бедра определили, что животное имело 3,5 м в высоту.

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"У нас пока недостаточно данных, чтобы сказать, было ли это существо тесно связана со страусами или другими птицами, но мы оцениваем, что оно весило около 450 кг. Это - огромная масса, почти вдвое больше крупнейшей моа, втрое больше крупнейшей живой птицы, то есть обычного страуса, и почти столько же, сколько взрослый белый медведь ", - говорит палеонтолог Российской академии наук Никита Зеленков.

Исследователи считают, что найденные в пещере животные, похоронены между 1,5 и 2 млн лет назад. Кости Homo erectus, найденные на восток от Черного моря, датируются тем же периодом. Как результат, наши предки могли жить с птицей на одной территории.

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