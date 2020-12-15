В космосе обнаружили положительный эффект от развития технологий

Другими факторами влияния на космос стали химические выбросы, нагрев ионосферы. Фото: pixabay

NASA три года назад обнаружила массивный "барьер" вокруг Земли, образовавшийся в результате технологической деятельности человечества - промышленности, радиосвязи, ядерных взрывов.

Эта деятельность негативно влияет на саму планету, но влияние на космическое окружение оказалось положительным, пишет журнал Science Alert.

Открытие группы ученых из США и Великобритании дает понять, что влияние человечества на окружающую среду не ограничивается атмосферой нашей планеты и распространяется дальше в космическое пространство. Образован космический пузырь, что как ни странно, играет человечеству на руку.

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Окружена двумя радиационными поясами, отражающими космическое излучение и которие не дают заряженным частицам достичь поверхности. Однако сейчас ученые могут говорить о расширении этого барьера - в 2017 году они заметили, что опасное солнечное излучение не достигало границ природных магнитных поясов. Исследование этого явления показало, что в течение последних десятилетий этот барьер растянул магнитные пояса Земли дальше в космос, и потоки радиации останавливаются значительно дальше, чем это было еще в 1960-х. Антропогенное воздействие на космическое пространство началось в конце XIX века и достигло своего пика в 1960-х годах, когда США и СССР начали испытания ядерного оружия на большой высоте. Эти взрывы создали искусственный радиационный пояс вокруг Земли.

Другими факторами влияния на космос стали химические выбросы, нагрев ионосферы (Ионосфера - слои атмосферы на высоте от 80 до 600 км с высоким содержанием ионов и свободных электронов. Ионизация происходит под воздействием ультрафиолетовых лучей солнечной радиации.) Высокочастотными волнами и взаимодействие очень низкочастотных волн с радиационными поясами планети. Очень низкочастотные волны, которые начали распространяться в инженерных, научных и военных целях со второй половины ХХ века, внесших наибольший вклад в создании дополнительного барьера для нашей планети. Частоты 3-30 килогерц слишком слабы, чтобы передавать звуковые сигналы, однако отлично работают для передачи закодированных сообщений на длинные расстояния и глубоко под воду. Их никогда не использовали за пределами Земли, и оказывается, что они проникали в космос и в результате привели к расширению защитного барьера электромагнитных поясов. Сейчас усиления защиты планеты от космического излучения - это единственный положительный результат человеческого влияния на окружающую среду.

Марс мог поддерживать жизнь в том виде, в каком мы его знаем, но глубоко под поверхностью. Американские ученые заявили, что когда молодое Солнце было холоднее и слабее, геотермальное тепло могло подняться из глубины Марса, обеспечив под поверхностью условия для жизни, считают исследователи, пишет "Новое время".