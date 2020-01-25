В космосе испекли печенье

В космосе впервые испекли печенье. Необычный эксперимент устроили на международной космической станции.
Для этого в ноябре на орбиту доставили инновационную печь, в которой можно готовить в условиях невесомости. Эксперимент проводили в декабре, пишет bbc.
Первая порция печенья, которую держали в печи 30 минут, вышла сырой. Тогда космонавты оставили тесто печься на 2:00 и результат был сопоставим с тем, который получают на земном кухни.
Впрочем экипаж не попробовал десерта. Потому что его отправили на Землю для исследования.
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