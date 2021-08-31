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вторник, 31 августа 2021 11:12

В космос запустили первый украинский спутник

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31 августа 1995 года запустили первый украинский научно-исследовательский спутник "Січ-1".

26 лет назад его запустили на околоземную орбиту. С помощью ракеты-носителя "Циклон-3" "Січ-1" попал в космос. Его запустили с российского космодрома "Плесецк" вместе с чилийским спутником связи "Фасат Альфа".

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Произошло аварийное разведения спутников, что привело к невозможности дальнейшей эксплуатации спутника связи "Фасат Альфа".

Спутник "Січ-1" разработан Государственным конструкторским бюро "Южное" имени Михаила Янгеля.

Автор: esteticamente.ru
  26 лет назад "Січ-1" запустили в космос
26 лет назад "Січ-1" запустили в космос

Производителем научно-исследовательского спутника "Січ-1" выступило Государственное предприятие "Производственное объединение" Южный машиностроительный завод имени А.М. Макарова". Вес спутника составляет 1915 кг.

Назначение космического аппарата "Сич-1" состоит в наблюдении поверхности Земли в интересах хозяйственной деятельности, а также в проведении научных экспериментов по исследованию магнитосферы и ионосферы.

Кроме этого, спутник мог проводить научные эксперименты касаемо мощного акустического излучения, исследования планетарного распределения электрических токов и полей и тому подобное.

17 августа 2011 года на околоземную орбиту вывели украинский спутник "Січ-2". Это малогабаритный космический аппарат, который разработан на современном мировом уровне.

Его целью является наблюдение поверхности Земли в оптическом и среднем инфракрасном диапазоне.

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Дата
31
августа

В космос запустили первый украинский спутник

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