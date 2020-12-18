В космос полетела индийская ракета со спутником связи

Спутник связи CMS-01 имеет на орбите заменить своего предшественника GSAT-12, запустили в июле 2011 года. Фото: pixabay

Ракету-носитель (PSLV) -C50 со спутником связи CMS-01 запустила на орбиту индийская организация космических исследований и разработок (ISRO).

Запуск состоялся 17 декабря с космодрома на острове Шихарикота, сообщает Space.

Спутник связи CMS-01 должен на орбите заменить своего предшественника GSAT-12, которий запустили в июле 2011 года. Ожидалось, что он будет предоставлять услуги на протяжении 8 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вблизи Земли пролетят два астероида

Из-за пандемии коронавируса, Индия только в ноябре этого года запустила свою первую за последние 11 месяцев партию из 10 спутников.

18 декабря американская частная космическая компания Илона Маска SpaceX доставит на орбиту Земли спутник Национального разведывательного управления США. Это 26-й запуск компании в этом году, сообщает SpaceX в Twitter.