Компания Маска в последний раз в этом году запустит ракету

Последний запуск SpaceX в 2020 году запланирован на 18 декабря. Фото: Spacex

18 декабря американская частная космическая компания Илона Маска SpaceX доставит на орбиту Земли спутник Национального разведывательного управления США.

Это 26-й запуск компании в этом году, сообщает SpaceX в Twitter.

Старт ракеты-носителя Falcon 9, которая доставит на орбиту спутник планируется из комплекса LC-39A Космического центра Кеннеди в штате Флорида, США. Маск отметил, что это последний запуск Falcon 9 в 2020 году.

"Стартовое окно" будет открыто с 16:00 до 19:00 по киевскому времени. Скорее всего запуск состоится в 16:45.

За 9 минут после старта Falcon 9 ее первая многоразовая ступень, которую за последние 379 дней используют в пятый раз (предыдущий рекорд – 5 полетов за 524 дней), приземлится на мысе Канаверал.

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Первую многоразовую ступень Falcon 9 компания Маска планирует использовать по десять раз, затем их будут осматривать, менять изношенные детали и использовать еще до 90 раз.

25 ноября одна и та же ракета SpaceX в седьмой раз доставила груз на орбиту, а 13 декабря еще одна многоразовая ракета-носитель Falcon 9 в седьмой раз полетела (и вернулась) на орбите Земли.