В Израиле нашли древние монеты, которым 1700

Экскурсовод нашел кучу старинных монет во время семейного отдыха на пляжиФото: OFIR HAYAT

На израильском пляже нашли древние монеты, которым 1700. Начальник отдела морской археологии Израильского управления древностей Яакив Шарвит отметил, что монеты могли принадлежать старинном кораблю, плавал по Средиземному морю.

Древние монеты, датированные 1700 годы назад, были обнаружены семьей во время отдыха на израильском пляже вблизи Атлит. Иоафам Дахан, экскурсовод с Клила на севере Израиля, нашел кучу старинных монет во время семейного отдыха на пляже Хабон.

Куча монет общим весом шесть килограмм аглютинувалася после многих лет пребывания под водой, образовав глыбу соединенных монет. Было определено, что они использовались в четвертом веке нашей эры после проверки экспертом доктором Дональдом Цви-Ариэлем.

После размещения фотографий монет в Facebook, Дахан связался с директором Израильского управления древностей (Хайфский район) Карем Саидом, чтобы определить точное место находки на пляже. Начальник отдела морской археологии МАА Яакив Шарвит отметил, что монеты могли принадлежать старинном кораблю, плавал по Средиземному морю.