В Instagram добавили возможность секретной переписки и уведомления о скриншотах

На исчезающие сообщения все равно можно будет жаловаться даже если они больше недоступны. Фото: pixabay.com

В Instagram появилась функция отправки "исчезающих" сообщений. Теперь пользователи соцсети могут общаться в специальном режиме, где переписка будет исчезать после закрытия чата и не будет отображаться в среди остальных в списке. Также участникам секретного чата будет поступать оповещение о попытке сделать скриншот.

Новые возможности такой переписки пока что доступны не всем, пишет TJournal.

Для включения режима исчезающих сообщений достаточно провести снизу вверх на экране переписок в Instagram. После этого интерфейс текстового поля станет пунктирным, а все отправленные сообщения будут исчезать при закрытии чата.

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Согласно инструкции в Instagram, сообщения будут исчезать после прочтения, если провести свайпом вверх. При этом режим применяется для всех участников чата, даже если их несколько. Они смогут ответить на сообщения только в этом режиме. Интересно, что на исчезающие сообщения все равно можно будет жаловаться, даже если они больше недоступны.

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В Twitter будут удалять сообщения, которые оскорбляют людей на основании расовых, этнических или национальных признаков. Процесс также будет автоматизирован. Если учетная запись неоднократно нарушает правила Twitter, то ее либо временно заблокируют, либо вообще прекратят работу.