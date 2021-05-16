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воскресенье, 16 мая 2021 16:10

В Gmail появилась новая функция

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В Gmail появилась новая функция
Gmail предоставил доступ к сообщениям из Chat. Фото: pexels.com

Google расширил возможность доступа к сообщениям мессенджера Chat прямо с Gmail.

Возможность использования мессенджера Chat в Gmail пока тестируют. Не все пользователи iOS и Android могут иметь к ней доступ, сообщает ITC.

Ее можно активировать для личных учетных записей, но не для рабочих. Нужно открыть боковое меню и выбрать пункт настроек. Затем нужно в разделе "Общие настройки" выбрать пункт "Chat (early access)".

Иногда может потребоваться сначала активировать Chat в настольной версии Gmail. После перезагрузки нужно снова зайти в настройки.

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После активации в нижней части приложения Gmail появится новая вкладка с мгновенными сообщениями. Пользователи получат доступ к личным и групповым чатам прямо в Gmail.

Американская компания Apple добавила поддержку крымскотатарского языка в последнем обновлении своих операционных систем. Об этом сообщил Андрей Алексеев, посылаемый обращения в компанию.

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Сейчас вы читаете новость «В Gmail появилась новая функция». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

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