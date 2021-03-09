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вторник, 09 марта 2021 18:55

В аэропортах появятся сканеры сетчатки глаза - паспорта и билеты больше не понадобятся

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В аэропортах появятся сканеры сетчатки глаза - паспорта и билеты больше не понадобятся
Данные радужной оболочки глаза подключаются к базам данных страны. Фото: pixabay.com

В аэропорту Дубая проходят испытания сканеры радужной оболочки глаза, которые позволяют пассажирам проходить контроль без билетов.

Футуристическую технологию начали тестировать в прошлом месяце. Она устраняет необходимость в любом человеческом взаимодействии при въезде или выезде из страны, пишет Daily Mail.

Сканеры радужной оболочки глаза заменяют бумажные билеты или телефонные приложения. На сайте аэропорта Дубая утверждается, что весь процесс занимает считанные секунды.

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Данные радужной оболочки глаза подключаются к базам данных распознавания лиц страны, поэтому пассажиру не нужны посадочный талон и документы, удостоверяющие личность.

Однако мировое сообщество выражает беспокойство, ведь пока непонятно, как будут хранить и передавать персональные данные, привязанные к технологии.

Компания Alphabet X работает над уникальной технологией. Разрабатывают устройство, которое даст пользователям сверхчеловеческий слух.

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