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четверг, 20 мая 2021 11:14

Южная Корея присоединяется к американской программе по освоению Луны

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Южная Корея присоединяется к американской программе по освоению Луны
Планируют построить лунную орбитальную станцию фото: Space News

Американская программа Artemis имеет цель вернуть человека на Луну. Планируют также построить лунную орбитальную станцию ​​и базу на поверхности спутника.

К Америке охотно присоединяются другие страны, чтобы сделать свой вклад в историческую программу. Каждая страна, подписавшая "Соглашения Артемиды", делать посильный вклад в проект, сообщает Space News.

Кто-то будет строить модули для станции, как Канада или Япония. Кто-то не имеет таких производственных мощностей, поэтому поможет идеями и интеллектуальными мощностями. Роль Южной Кореи, которая стала новым участником, пока не ясна.

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Переговоры о присоединении Южной Кореи в программу ведут в течение определенного времени. Известно, что стороны договорились подписать "Соглашение Артемиды".

"Участие в "Соглашении Артемиды" важно тем, что оно делает исследования космоса более эффективным. Корея не отстает от мировой тенденции в строительстве лунных станций ", - отметила корейская сторона.

Американская компания SpaceX вывела на орбиту ракету-носитель Falcon 9 с 52 спутниками Starlink и двумя спутниками компаний Capella Space, Tyvak-0130.

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