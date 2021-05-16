SpaceX запустила на орбиту 52 интернет-спутника

SpaceX вывела на орбиту ракету-носитель Falcon 9. Фото: скриншот с видео

Американская компания SpaceX вывела на орбиту ракету-носитель Falcon 9 с 52 спутниками Starlink и двумя спутниками компаний Capella Space, Tyvak-0130.

Трансляцию запуска вели на YouTube-канале SpaceX.

Запуск Falcon 9 состоялся в субботу, 15 мая, на мысе Канаверал во Флориде. Первая ступень ракеты-носителя успешно приземлилась на платформе в океане.

"Спутники выведены на низкую околоземную орбиту", - сообщила SpaceX.

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Орбитальная группировка компании состоит с 1675 космических аппаратов. Начиная с мая 2019 года в рамках проекта Starlink это уже 28-й вывод на орбиту группы интернет-спутников.

В декабря 2020 года SpaceX выиграла субсидии от властей США в размере 885,5 млн евро для обеспечения спутниковым интернетом жителей отдаленных и сельских районов в рамках проекта Starlink. Компания будет получать средства в течение десяти лет. Кроме этого, власти Соединенных Штатов выделит SpaceX дополнительную сумму на оказание услуг в 35 штатах страны на развертывание интернета в 642 925 точках.

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