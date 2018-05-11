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суббота, 12 мая 2018 07:25

Установили, существует ли жизнь после смерти

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Установили, существует ли жизнь после смерти
Атомы не способны хранить данные из мозга после смерти. Фото: ВладТайм

Ученые из Калифорнийского технологического института опровергли существование жизни после смерти.

Ученые провели квантовые испытания. Во время них исследовали существование загробной жизни, пишет "Новое время".

Во время исследования ученые не обнаружили элементов вида "доли духа". Это свидетельствует о том,, что жизнь после смерти не существует, говорит профессор физики и космологии Шон Кэрролл.

Такие выводы озвучили, со ссылкой на теорию квантового поля о наличии индивидуального поля для всех видов частиц. Среди таких фотоны, электрон, протоны и других типов частиц.Встановили, чи існує життя після смерті

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Жизнь после смерти могло бы существовать, если бы сознание было отделенной от физического тела. Однако человеческий разум состоит из атомов. Они не способны сохранять данные из мозга после смерти,

Проведенное исследование основано на физических законах, говорит ученый.

Лучше запоминать сны поможет употребление витамина В. Речь идет о высокие дозы витаминов группы B. Применение малых доз пиридоксина не оказывала никакого влияния на потенциальную ясность сна. Исследование провели австралийские ученые из университета Аделаиды.

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