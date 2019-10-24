Юная одесситка выиграла участие в польском STEM-саммите благодаря знаниям о биотехнологии

Шестнадцатилетняя Наталия Снигур из Одессы стала победительницей модуля Биотехнологии благотворительного образовательного проекта STEM is FEM.

Наталья Снигур стала победительницей модуля Биотехнологии благотворительного образовательного проекта STEM is FEM

Образовательному модулю в Киеве предшествовал онлайн-конкурс на сайте проекта. По результатам конкурса из почти сотни желающих отобрали 22 участницы. Девушки представили различные регионы Украины: Киев, Запорожье, Сумы, Мариуполь, Одессу, Северодонецк, Хмельницкий, Черкасскую и Ровенскую области.

На конкурсе в Киеве девушки должны были за 2 дня сформулировать решение проблемы, которую все еще не смогла в полном объеме решить современная наука – как "вырастить" дееспособный человеческий орган в лабораторных условиях. Наталия Снигур предложила создать трахею из стволовых клеток костного мозга. За свое решение она получит участие в крупнейшем польском STEM-саммите для женщин Women in Tech Perspectywy. В прошлом году Women in Tech посетили более 2500 участников из 37 стран, чтобы послушать более 100 спикеров. В этом году свое участие уже подтвердили представители Стэнфордского университета и крупнейшей в мире организации технических специалистов – Института инженеров электротехники и электроники, компаний Intel, Siemens, Facebook, Google, Cisco, Amazon и многих других.

Наталья Снигур стала победительницей модуля Биотехнологии благотворительного образовательного проекта STEM is FEM

"Проект STEM IS FEM изначально ориентирован на девушек, стремящихся найти себя в науке и технологиях. К сожалению, на этом пути возникает много трудностей – от отсутствия правильного алгоритма действий, до страхов, как взвешенных, так и абсурдных. Надеемся, что наш проект позволил девушкам познакомиться с отраслью биотехнологий ближе и дал необходимую мотивацию достигать своей цели. А у победительницы проекта еще будет возможность найти много новых друзей и завести профессиональные знакомства во время женского форума в Польше", – рассказал один из инициаторов проекта, инвестор и IT-бизнесмен Сергей Токарев.

Второе место между собой разделили София Хондока из Владимирца и Елизавета Ситникова из Киева. Девушки получили книжные наборы с изданиями о науке и развитии.

Наталья Снигур стала победительницей модуля Биотехнологии благотворительного образовательного проекта STEM is FEM

Кроме конкурсной части во время образовательного модуля проекта STEM is FEM девушки познакомились с женщинами, которые работают в области биотехнологий. Также они прослушали выступления мотивационных спикеров – женщин, которые достигли высот в политике и бизнесе: Ольги Трофимцовой, Марины Авдеевой, Инны Метелевой и Зоряны Скалецкий. Чтобы познакомиться с отраслью биотехнологий ближе, девушки посетили генетическую лабораторию DIAGEN и Институт Физиологии имени А.А. Богомольца НАН Украины.

Проект STEM is FEM – образовательная благотворительная инициатива популяризации STEM-специальностей среди девушек. Целью проекта является мотивация девушек выбирать для себя профессии, связанные с наукой, технологиями, инженерным делом или математикой.