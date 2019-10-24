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четверг, 24 октября 2019 14:28

Юная одесситка выиграла участие в польском STEM-саммите благодаря знаниям о биотехнологии

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Шестнадцатилетняя Наталия Снигур из Одессы стала победительницей модуля Биотехнологии благотворительного образовательного проекта STEM is FEM.

  Наталья Снигур стала победительницей модуля Биотехнологии благотворительного образовательного проекта STEM is FEM
Наталья Снигур стала победительницей модуля Биотехнологии благотворительного образовательного проекта STEM is FEM

Образовательному модулю в Киеве предшествовал онлайн-конкурс на сайте проекта. По результатам конкурса из почти сотни желающих отобрали 22 участницы. Девушки представили различные регионы Украины: Киев, Запорожье, Сумы, Мариуполь, Одессу, Северодонецк, Хмельницкий, Черкасскую и Ровенскую области.

На конкурсе в Киеве девушки должны были за 2 дня сформулировать решение проблемы, которую все еще не смогла в полном объеме решить современная наука – как "вырастить" дееспособный человеческий орган в лабораторных условиях. Наталия Снигур предложила создать трахею из стволовых клеток костного мозга. За свое решение она получит участие в крупнейшем польском STEM-саммите для женщин Women in Tech Perspectywy. В прошлом году Women in Tech посетили более 2500 участников из 37 стран, чтобы послушать более 100 спикеров. В этом году свое участие уже подтвердили представители Стэнфордского университета и крупнейшей в мире организации технических специалистов – Института инженеров электротехники и электроники, компаний Intel, Siemens, Facebook, Google, Cisco, Amazon и многих других.

  Наталья Снигур стала победительницей модуля Биотехнологии благотворительного образовательного проекта STEM is FEM
Наталья Снигур стала победительницей модуля Биотехнологии благотворительного образовательного проекта STEM is FEM

"Проект STEM IS FEM изначально ориентирован на девушек, стремящихся найти себя в науке и технологиях. К сожалению, на этом пути возникает много трудностей – от отсутствия правильного алгоритма действий, до страхов, как взвешенных, так и абсурдных. Надеемся, что наш проект позволил девушкам познакомиться с отраслью биотехнологий ближе и дал необходимую мотивацию достигать своей цели. А у победительницы проекта еще будет возможность найти много новых друзей и завести профессиональные знакомства во время женского форума в Польше", – рассказал один из инициаторов проекта, инвестор и IT-бизнесмен Сергей Токарев.

Второе место между собой разделили София Хондока из Владимирца и Елизавета Ситникова из Киева. Девушки получили книжные наборы с изданиями о науке и развитии.

  Наталья Снигур стала победительницей модуля Биотехнологии благотворительного образовательного проекта STEM is FEM
Наталья Снигур стала победительницей модуля Биотехнологии благотворительного образовательного проекта STEM is FEM

Кроме конкурсной части во время образовательного модуля проекта STEM is FEM девушки познакомились с женщинами, которые работают в области биотехнологий. Также они прослушали выступления мотивационных спикеров – женщин, которые достигли высот в политике и бизнесе: Ольги Трофимцовой, Марины Авдеевой, Инны Метелевой и Зоряны Скалецкий. Чтобы познакомиться с отраслью биотехнологий ближе, девушки посетили генетическую лабораторию DIAGEN и Институт Физиологии имени А.А. Богомольца НАН Украины.

Проект STEM is FEM – образовательная благотворительная инициатива популяризации STEM-специальностей среди девушек. Целью проекта является мотивация девушек выбирать для себя профессии, связанные с наукой, технологиями, инженерным делом или математикой.

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