Google добавляет интересные функциональные возможности, которые теперь доступны для умных часов с Wear OS. Сейчас разработчики компании интегрировали индикатор для УФ-лучей.

Пользователи смогут узнать, как влияют прямые солнечные лучи и когда они могут быть вредными для кожи. После обновления последней версии Wear OS владельцы смогут видеть УФ-индикатор непосредственно на главном экране. Не нужно будет устанавливать дополнительное приложение на смартфон или на сами часы, информирует Root Nation.

Автор: Root Nation Умные часы Google получат новую функцию

УФ-индекс предлагает шкалу от 0 до 11+, чтобы показать, насколько вредно воздействие ультрафиолетовых лучей. Международный стандарт устанавливает значения от 0 до 2 как ситуацию, в которой следует носить солнцезащитные очки. Параметры в диапазоне от 8 до 10 требуют дополнительных действий для защиты.

Автор: Root Nation Умные часы Google получат новую функцию

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Китайская компания TCL представила уникальный смартфон Fold'n'Roll. Он имеет два способа увеличения площади дисплея: сгибание и растягивание. В сложенном состоянии пользователи будут иметь смартфон с экраном 6,87 дюйма. В то же время большой гибкий дисплей огибает корпус устройства.