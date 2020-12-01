Украинской армии передали модернизированные БТР-80

ВСУ получили 4 восстановленных БТР-80. Фото: Укроборонпром

Киевский бронетанковый завод концерна Укроборонпром передал украинским военным 4 восстановленных БТР-80.

Они прошли капитальный ремонт и частичную модернизацию, передает Укроборонпром.

"Наши специалисты провели капитальный ремонт машин с существенным восстановлением корпусов, возобновили работу всех агрегатов и узлов, а также выполнили частичную модернизацию. На бронетранспортерах, в частности, установлены новые современные средства связи, навигационное оборудование, приборы радиационной разведки, новые колеса - все украинского производства. Пусть исправно служат нашим военным", - рассказал директор КБТО Владимир Синявский.

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В рамках другого договора специалисты Киевского бронетанкового завода отремонтировали бронетранспортер БТР-3ДА. Его после успешного прохождения испытаний передали государственному заказчику.

Государственный концерн Укроборонпром обвинил Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины в блокировании реформы оборонно-промышленного комплекса. В концерне отмечают, что вопреки законодательству министерство вмешивается в деятельность Укроборонпрома в виде устных поручений и многочисленных настояний.