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пятница, 11 декабря 2020 15:03

Украинский ученый впервые получил европейский грант

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Украинский ученый впервые получил европейский грант
Свои исследования украинский ученый будет проводить в Украине на базе компании Enamine Ltd, где работает научным директором. Фото: pixabay

Первым украинским химиком, который получил грант Европейского исследовательского совета - ERC, стал Павел Михайлюк.

Согласно грантовой программой, на проведение исследований ученый получит €19 млн на 60 месяцев, сообщает журнал Европейского исследовательского совета.

Ученый будет изучать соединения бензола в составе лекарственных средств и планирует предоставить беспатентные эквиваленты существующим лекарственным средствам, которые будут иметь улучшенные свойства. Команда Павла Михайлюка разработает инновационные изостеры - молекулы с аналогичной формой и свойствами, которые войдут в состав ряда противовирусных, противовоспалительных и гипотензивных препаратов.

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"Одним из самых популярных структурных элементов в химии является кольцо бензола. Более 500 имеющихся лекарств, в частности аспирин и парацетамол, состоят из молекул, содержащих бензол. Однако в последние годы фармацевтические компании изо всех сил стараются поставлять на рынок новые лекарства, поскольку они часто используют старые подходы и "строительные блоки", содержащие бензол", - объясняют в ERC.

Замена одной биологически активной изостеры на другую позволяет ученым улучшить биологические и физические свойства соединения без значительных изменений в химической структуре.

Свои исследования украинский ученый будет проводить в Украине на базе компании Enamine Ltd, где работает научным директором.

Организация является международным поставщиком химических и биологических услуг для биотехнологических компаний, академических институтов и исследовательских организаций.

7 октября этого года состоялись выборы президента Национальной академии наук Украины. Преемником Бориса Патона стал Анатолий Загородний. Прежде всего от него ожидают реформ внутри учреждения, рассказывает доктор биологических наук, профессор, заведующая отделом сенсорной сигнализации Института физиологии им. А. А. Богомольца НАН Украины Нана Войтенко.

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