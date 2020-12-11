Украинский ученый впервые получил европейский грант

Свои исследования украинский ученый будет проводить в Украине на базе компании Enamine Ltd, где работает научным директором. Фото: pixabay

Первым украинским химиком, который получил грант Европейского исследовательского совета - ERC, стал Павел Михайлюк.

Согласно грантовой программой, на проведение исследований ученый получит €19 млн на 60 месяцев, сообщает журнал Европейского исследовательского совета.

Ученый будет изучать соединения бензола в составе лекарственных средств и планирует предоставить беспатентные эквиваленты существующим лекарственным средствам, которые будут иметь улучшенные свойства. Команда Павла Михайлюка разработает инновационные изостеры - молекулы с аналогичной формой и свойствами, которые войдут в состав ряда противовирусных, противовоспалительных и гипотензивных препаратов.

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"Одним из самых популярных структурных элементов в химии является кольцо бензола. Более 500 имеющихся лекарств, в частности аспирин и парацетамол, состоят из молекул, содержащих бензол. Однако в последние годы фармацевтические компании изо всех сил стараются поставлять на рынок новые лекарства, поскольку они часто используют старые подходы и "строительные блоки", содержащие бензол", - объясняют в ERC.

Замена одной биологически активной изостеры на другую позволяет ученым улучшить биологические и физические свойства соединения без значительных изменений в химической структуре.

Свои исследования украинский ученый будет проводить в Украине на базе компании Enamine Ltd, где работает научным директором.

Организация является международным поставщиком химических и биологических услуг для биотехнологических компаний, академических институтов и исследовательских организаций.

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