Украинский спутник построят и запустят в этом году

В этом году Украина построит и запустит собственный спутник . Фото:facebook.com/president.gov.ua

В этом году Украина построит и запустит собственный спутник для мониторинга геопространственных данных.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Прозрачная власть должна быть прозрачная. Если вы что-то загружаете и делаете прозрачное - это должно обновляться постоянно. Оно должно быть живое. Живое - это спутник. Да, мы пока не имеем своего спутника, но построим его и запустим в этом году" , - сказал глава государства.

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Президент считает, что спутник нужен людям.

Он также отметил, что пока Украина не запустит собственный спутник, Государственное космическое агентство должно заключить соглашения, чтобы получать данные со спутников партнеров.

Украина договаривается с компанией SpaceX Илона Маска, чтобы запустить спутник дистанционного зондирования земли "Сич 2-30 (2-1)".