Украинский флот получил бронированный артиллерийский катер

Фото: ВМС

Военно-морские Сил Украины получили малый бронированный артиллерийский катер "Костополь".

Это 7-й из серии катеров проекта 58155. Их строят на предприятии "Кузница на Рыбацком", передает Министерство обороны Украины.

На катере установили современное навигационное и радиолокационное оборудование и вооружение для поражения целей противника. Катер малозаметный для радиолокационных и инфракрасных средств противника. Он оснащен системой защиты от наведения оружия противника и системой автоматической установки дымовых и тепловых завес.

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Катер получил свое имя в честь м. Костополь Ривненской обл. Там родился и жил морской пехотинец Алексей Кондратюк. Украинский воин героически погиб, выполняя боевое задание под Мариуполем Донецкой области 17 марта 2017.

Житомирский бронетанковый завод отремонтировал и передал заказчику более двух десятков БМП-1 и около десятка БМП-2. Ремонт проходил в рамках государственного оборонного заказа 2020 года.