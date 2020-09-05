 
Ексклюзивы
1/5
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Просмотров: 468
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Просмотров: 234
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Просмотров: 135
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Просмотров: 414
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
1 Просмотров: 810
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 702
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
Просмотров: 2871
Украина может стать членом НАТО в условиях российской агрессии - Кулеба
Украина может стать членом НАТО в условиях российской агрессии - Кулеба
2 Просмотров: 657
Кулеба рассказал о "Крымском формате"
Кулеба рассказал о "Крымском формате"
1 Просмотров: 270
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
6 Просмотров: 657
Фото
Все фото
7
5
12
30
3
Украинский флот получил бронированный артиллерийский катер
Украинский флот получил бронированный артиллерийский катер
Вооруженные силы получили модернизированную бронетехнику
Вооруженные силы получили модернизированную бронетехнику
Вооруженные силы получили новейшее вооружение и технику
Вооруженные силы получили новейшее вооружение и технику
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка &quot;Агро-2020&quot;
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Катера Mark VI для ВМС Украины планируют оснастить ракетами Griffin
Катера Mark VI для ВМС Украины планируют оснастить ракетами Griffin
Видео
Все видео
Американские бомбардировщики B-52 впервые пролетели над Украиной
Американские бомбардировщики B-52 впервые пролетели над Украиной
Япония анонсировала выпуск летательных автомобилей
Япония анонсировала выпуск летательных автомобилей
Новую систему iOS показали на макете iPhone 12
Новую систему iOS показали на макете iPhone 12
IPhone сможет выполнять роль ключа для автомобиля: презентовали обновление iOS
IPhone сможет выполнять роль ключа для автомобиля: презентовали обновление iOS
37 аварий за 23 года - запустили турбореактивный пассажирский самолет
37 аварий за 23 года - запустили турбореактивный пассажирский самолет
Интервью
1/5
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
1 Просмотров: 351
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
Просмотров: 7632
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Просмотров: 2511
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 648
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 972
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
04 сентября 2020
Просмотров: 369
Кагебешник XVII століття
У класичній повісті "Маруся" Марії Маркович, відомої під псевдо Марко Вовчок, є важливий епізод. Українська дівчина Маруся допомагає запорозькому ...
суббота, 05 сентября 2020 19:40

Украинский флот получил бронированный артиллерийский катер
7

  Комментировать

Передали бронированный катер
Фото: ВМС
Передали бронированный катер
Передали бронированный катер
Передали бронированный катер
Передали бронированный катер

Военно-морские Сил Украины получили малый бронированный артиллерийский катер "Костополь".

Это 7-й из серии катеров проекта 58155. Их строят на предприятии "Кузница на Рыбацком", передает Министерство обороны Украины.

На катере установили современное навигационное и радиолокационное оборудование и вооружение для поражения целей противника. Катер малозаметный для радиолокационных и инфракрасных средств противника. Он оснащен системой защиты от наведения оружия противника и системой автоматической установки дымовых и тепловых завес.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вооруженным силам передали модернизированные танки

Катер получил свое имя в честь м. Костополь Ривненской обл. Там родился и жил морской пехотинец Алексей Кондратюк. Украинский воин героически погиб, выполняя боевое задание под Мариуполем Донецкой области 17 марта 2017.

Житомирский бронетанковый завод отремонтировал и передал заказчику более двух десятков БМП-1 и около десятка БМП-2. Ремонт проходил в рамках государственного оборонного заказа 2020 года.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинский флот получил бронированный артиллерийский катер». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
сентября

Украина одолела злейшего футбольного врага

Состоялся первый саммит Украина-ЕС

Началась формальная амнистия крымских татар

Сгорел красный корпус Киевского университета

Яд в крови Ющенко превышал норму в тысячи раз

Киевский князь убил братьев и занял престол

Самое читаемое
Королева мини-бикини не стесняется соблазнительных поз и захватывает откровенными снимками
Королева мини-бикини не стесняется соблазнительных поз и захватывает откровенными снимками
5
 Просмотров: 73254
Сенсационная инженер выложила в интернет фото, на котором позирует топлес
Сенсационная инженер выложила в интернет фото, на котором позирует топлес
7
 Просмотров: 48971
Лукашенко объявили в розыск
Лукашенко объявили в розыск Просмотров: 17118
Учительница спала с несовершеннолетним учеником, младшим ее на 20 лет
Учительница спала с несовершеннолетним учеником, младшим ее на 20 лет Просмотров: 11673
Депутаты решили поддержать белорусов бело-красно-белыми флагами. ОПЗЖ устроила провокацию
Депутаты решили поддержать белорусов бело-красно-белыми флагами. ОПЗЖ устроила провокацию Просмотров: 9882
Техника
Американские бомбардировщики B-52 впервые пролетели над Украиной
Американские бомбардировщики B-52 впервые пролетели над Украиной
 Просмотров: 846
Новые смартфоны Apple будут иметь различные модули 5G - инсайдер
Новые смартфоны Apple будут иметь различные модули 5G - инсайдер Просмотров: 243
Вооруженные силы получили модернизированную бронетехнику
Вооруженные силы получили модернизированную бронетехнику
5
 Просмотров: 2565
Искусственный интеллект в будущем будет обладать совестью и моралью - философ
Искусственный интеллект в будущем будет обладать совестью и моралью - философ
 1 Просмотров: 306
Apple собирается возобновить выпуск забытого беспроводного гаджета
Apple собирается возобновить выпуск забытого беспроводного гаджета Просмотров: 162
Больше всего комментируют
5
Киевляне должны решить, нужны ли им еще 5 лет невыполненных обещаний - Верещук
5
Тернополь протестовать в суде против "сталинской политики" и карантина
4
Шмыгаль прокомментировал ситуацию вокруг стипендии отцу Зеленского
4
Люди меньше доверяют Зеленскому - опрос
3
Дело вагнеровцев: журналиста Бутусова зовут в прокуратуру
Голосов: 4627
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua